Nová dohoda medzi Slovenskom a Ukrajinou: Čo sa za ňou skrýva?

PREŠOV - Ministerstvo vnútra (MV) SR a Štátna archívna služba Ukrajiny v pondelok podpísali memorandum o porozumení v oblasti archívov, ktoré vytvára rámec pre rozvoj odbornej, vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Za Ministerstvo vnútra SR memorandum podpísal štátny tajomník a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. TASR o tom informovali z odboru strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.
„Archívy sú dôležitou súčasťou historickej pamäti štátu a stopami histórie našich miest a obcí. Zároveň sú priestorom na odbornú spoluprácu, výskum aj poznanie našej spoločnej minulosti. Memorandum vytvára podmienky na intenzívnejšiu výmenu odborných skúseností, archívnych poznatkov a posilnenie spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými archívnymi inštitúciami,“ uviedol Kaliňák.
Nová etapa spolupráce
„Podpísanie tohto memoranda vnímame ako dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v oblasti ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Som presvedčený, že táto dohoda prispeje k prehĺbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti,“ povedal veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran.
Memorandum nadväzuje na zmluvu o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou, podpísanú v Kyjeve 29. júna 1993, a potvrdzuje spoločný záujem oboch strán pokračovať v rozvíjaní vzájomnej spolupráce v oblasti archívnictva.
Odborná výmena praxe
Spolupráca sa zameria najmä na výmenu odborníkov na účel spoločného výskumu a štúdia archívnych materiálov, sprístupňovanie odtajnených archívnych dokumentov a verejne dostupných archívnych pomôcok pre bádateľov a odborných pracovníkov a súčinnosť pri vyhľadávaní archívnych dokumentov súvisiacich s historickou minulosťou SR v ukrajinských štátnych archívoch a historickou minulosťou Ukrajiny v slovenských štátnych archívoch. Rovnako sa zameria na účasť na vedeckých a odborných konferenciách a prípravu spoločných archívnych výstav.
„Naším cieľom je, aby archívy neboli len miestom uchovávania dokumentov, ale aj priestorom na odborný dialóg, medzinárodnú spoluprácu a lepšie poznanie historických súvislostí medzi našimi krajinami,“ doplnil Kaliňák. Za rezort vnútra bude spoluprácu vykonávať sekcia verejnej správy prostredníctvom odboru archívov a registratúr.