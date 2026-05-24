Pomoc, uniesli mi dcéru! Sťažovala sa údajná matka na taxislužbu: Obrovský ZVRAT, teraz prehovorila polícia!

BRATISLAVA/ROVINKA - Sociálne siete hýbu svetom. Ani vážne kriminálne témy na Slovensku nie sú výnimkou a často ľudia volia zlý postup, ak ide o závažné trestné činy, ktoré hrozia ich blízkym. Pochybne sa zachovala aj autorka statusu, ktorá sa prezentovala ako matka dcéry, ktorá sa mala presúvať populárnou taxislužbou, pričom malo dôjsť k jej únosu. Závažnosť celého statusu sa nateraz nestretáva s realitou a polícia má na celú vec iný názor a spochybnila samotnú pravosť oznámenia.
Celá udalos sa mala stať v sobotu 23. mája, kedy jedna z užívateliek napísala v skupine Rovinka status. Jej údajná dcéra mala mať namierené práve z tejto obce smerom do Bratislavy, kde malo dôjsť k únosu.
"Asi pred hodinou a pol došlo s najväčšou pravdepodobnosťou k únosu mojej dcéry," písalo sa v statuse asi o ôsmej večer v sobotu. Žena ďalej popisuje, že vodič mal niekoľko minút po nastúpení jej dcéry do auta začať mazať svoje konto a odbočiť z plánovanej cesty. "Za vodičom pribehol ďalší chlap a žena, nehovorili po slovensky. Z ich hádky dcéra pochopila, že šofér zastal na inom mieste, než boli dohodnutí. Vďaka ich hádke a následne aj bitke sa dcére podarilo ujsť," vysvetlila údajný aktuálny stav autorka statusu.
Okamžite sa začali ozývať ľudia aj s tým, že táto žena sa mala namiesto písania statusov už dávno obrátiť na policajné orgány. "Prosím, ak ste boli svedkami tohto incidentu, ozvite sa mi," odkázala autorka na záver.
Išlo len o lajky, nazdáva sa polícia
Celá situácia síce na prvý pohľad vyzerala vážne a oslovili sme aj známu taxislužbu, no polícia už o pár hodín vysvetlila, že ide s veľkou pravdepodobnosťou o výmysel za účelom zisku lajkov.
Policajti v Senci sa napriek tomu stále zaoberajú objasňovaním okolností incidentu, o ktorom sa dozvedeli zo sociálnych sietí v priebehu včerajšieho dňa. "S touto skúsenosťou sa mala telefonicky zdôveriť svojej matke, ktorá incident opísala ako pokus o únos a zverejnila ho na sociálnej sieti namiesto toho, aby kontaktovala Policajný zbor. Až zo sociálnych sieti sa policajti seneckého okresu dozvedeli o tomto incidente, pričom bezprostredne po prijatí tejto informácie začali jej okolnosti preverovať. Ich dôsledným preverením sa však hodnovernosť informácie zverejnenej na sociálnych sieťach nepotvrdila," napísala polícia.
V nadväznosti na tento prípad polícia verejnosti opäť odporúča, aby v takýchto prípadoch kontaktovali políciu bezodkladne na bezplatnom čísle 158. "Prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení a udalosť oficiálne nahlásili, namiesto zverejňovania príspevkov v komunitných skupinách na sociálnych sieťach," zdôraznili verejnosti.