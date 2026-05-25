Krásne vlasy sa začínajú pri pokožke hlavy. Schwarzkopf GLISS prináša nový rad Scalp Balance

Problémy s pokožkou hlavy trápia 7 z 10 slovenských žien . Cielenú starostlivosť však podceňujú. Schwarzkopf GLISS uvádza nový Scalp Balance, prvý špecializovaný rad zameraný na starostlivosť o zdravie pokožky hlavy.
Skutočné zdravie a krása vlasov začínajú pri korienkoch a zdravej pokožke hlavy. Napriek tomu, že je tento fakt kľúčový, starostlivosť o vlasovú pokožku je u slovenských žien výrazne podceňovaná. Ako ukázal nedávny, exkluzívny prieskum spoločnosti Ipsos, realizovaný pre spoločnosť Henkel medzi tisíckou slovenských žien, existuje markantný rozdiel v tom, ako sa staráme o pleť a ako o pokožku hlavy. Pokožka hlavy zatiaľ nie je bežnou súčasťou rutiny väčšiny respondentiek, hoci takmer tri štvrtiny z nich riešia alebo v minulosti riešili niektorý zo súvisiacich problémov.
Zatiaľ čo starostlivosti o pleť sa venuje 76 % z opýtaných žien aspoň raz denne, a takmer dve tretiny z nich (63 %) do svojej rutiny zaraďuje aj špecializované produkty ako sú masky, peelingy alebo krémy a séra s aktívnymi látkami, tak starostlivosť o vlasovú pokožku zostáva pozadu. Viac než tretina (38 %) vníma vlasovú pokožku skôr ako základ pre vlasy než ako rovnocennú súčasť pleti, ktorá by vyžadovala hydratáciu či exfoliáciu. Len 19 % žien ju považuje za neoddeliteľnú súčasť kože s podobnými nárokmi na starostlivosť. Pritom až 73 % slovenských žien riešilo alebo rieši jeden z problémov, ako sú lupiny, vypadávanie vlasov, suchá alebo mastná pokožka či citlivosť. Je znepokojujúce, že aj napriek týmto problémom sa 36 % žien o pokožku hlavy cielene vôbec nestará a takmer polovica (46 %) nepoužíva špecializované prípravky. Pre udržanie zdravej pokožky hlavy a prevenciu pred bežnými problémami je dôležité zaradiť do rutiny špecializované prípravky, ktoré podporujú jej fyziologickú rovnováhu a kondíciu.
„Zdravá vlasová pokožka je základom pre rast silných a odolných vlasov, pretože práve v nej sa nachádzajú vlasové folikuly, ktoré vyživujú vlas od korienka. Pravidelná starostlivosť o pokožku hlavy pomáha predchádzať problémom, ako sú lupiny, nadmerné mastenie, svrbenie alebo zápaly. Nerovnováha mikrobiómu vlasovej pokožky môže viesť k oslabeniu vlasov a zvýšenému vypadávaniu. Odporúčam používať šetrné prípravky a pravidelne pokožku hydratovať, aby bola zachovaná jej ochranná bariéra. Zdravá vlasová pokožka podporuje nielen hustotu a kvalitu vlasov, ale aj celkový komfort a sebavedomie ženy,“ vysvetľuje prof. MUDr. Monika Arenbergerová, dermatologička a trichologička.
Pravidelná starostlivosť a dostupná prevencia
Schwarzkopf GLISS, priekopník v oblasti pokročilej regenerácie vlasov, prináša na trh novinku – ucelený produktový rad Scalp Balance, zameraný práve na starostlivosť o pokožku hlavy. Tento inovatívny rad reaguje na rastúci trend tzv. „skinifikácie“ vlasovej starostlivosti, ktorý prináša princípy starostlivosti o pleť do sveta vlasovej kozmetiky. Je určený na obnovenie rovnováhy pokožky hlavy a na zlepšenie kvality vlasov zvnútra, s viditeľnými výsledkami už za tri týždne.
Zloženie radu Schwarzkopf GLISS Scalp Balance s panthenolom a biotínom, kľúčovými ingredienciami určenými na hydratáciu, upokojenie a posilnenie, sa zameriava na obnovenie rovnováhy pokožky hlavy a zlepšenie kvality vlasov.
S radom Scalp Balance Schwarzkopf GLISS posúva hranice inovácií v starostlivosti o vlasy a prináša špecializované riešenia, ktoré prepájajú svet starostlivosti o pleť a vlasovú kozmetiku - pretože silné a zdravé vlasy začínajú od pokožky hlavy.
Schwarzkopf GLISS Scalp Balance prináša:
- Prvú špecializovanú starostlivosť o pokožku hlavy v troch krokoch.
- Zdravšiu rutinu pre vlasy a pokožku hlavy už za 3 týždne.
- Intenzívnu starostlivosť o pokožku hlavy a vlasy vďaka panthenolu a biotínu.
- Zvýšenú hydratáciu pokožky hlavy o 20 %.
- Kontrolu mazu až po dobu 72 hodín.
- Dermatologicky testované, vegánske zloženie bez silikónov.
Vaša rutina pre dlhodobo zdravšie vlasy už za 3 týždne
Krok 1: Umývanie
- GLISS Scalp Balance Jemný Šampón: Šampón pre každodenné umývanie, šetrne čistí vlasy a pokožku hlavy, bez toho aby dochádzalo k jej vysušovaniu. Jeho jemné zloženie rešpektuje prirodzenú rovnováhu pokožky hlavy, pomáha predchádzať podráždeniu a vlasy zanecháva lesklé a zdravo vyzerajúce.
- GLISS Scalp Balance hĺbkovo čistiaci šampón: Pre dokonale čistú pokožku je tu hĺbkovo čistiaci šampón, ktorý predstavuje účinný reštart pre vašu pokožku hlavy. Spoľahlivo odstraňuje zvyšky stylingových prípravkov aj prebytočný maz, zanecháva pokožku hlavy dokonale čistú a ideálne pripravenú na ďalšiu starostlivosť.
Schwarzkopf GLISS Scalp Balance Jemný Šampón, 200 ml, €7.99
Schwarzkopf GLISS Scalp Balance Hĺbkovo Čistiaci Šampón, 200 ml, €7.99
Krok 2: Starostlivosť o pokožku hlavy
- GLISS Scalp Balance hydratačné sérum: Doprajte suchej a namáhanej pokožke hlavy cielenú dávku hydratácie s GLISS Scalp Balance hydratačným sérom. Vďaka hydratačnému komplexu je ideálny pre normálnu až suchú pokožku hlavy. Aj o 4 hodiny po aplikácii zabezpečí až o 20 % vyššiu úroveň hydratácie, pomáha obmedzovať tvorbu šupiniek a prináša dlhotrvajúci pocit komfortu a sviežosti.
- GLISS Scalp Balance čistiace sérum: Obnovte rovnováhu mastnejšej pokožky hlavy s GLISS Scalp Balance čistiace sérum. Bolo klinicky preukázané, že toto sérum s Oil-Control komplexom už po prvom použití znižuje nadbytočnú tvorbu mazu o 38 %. Pôsobí priamo pri zdroji problému, obmedzuje mastnotu, zanecháva pokožku hlavy čistú, sviežu a pomáha regulovať tvorbu mazu až po dobu 72 hodín.
Schwarzkopf GLISS Scalp Balance Hydratačné Sérum, 100 ml, €9.99
Schwarzkopf GLISS Scalp Balance Čistiace Sérum, 100 ml, €9.99
Krok 3: Ochrana
- GLISS Scalp Balance SPF sprej na pokožku hlavy: Nevyhnutný záverečný krok vašej rutiny v starostlivosti o pokožku hlavy. GLISS Scalp Balance sprej s SPF poskytuje každodennú ochranu a starostlivosť v jednom. Tento mimoriadne ľahký sprej ponúka UV ochranu s SPF 20, chráni citlivú pokožku hlavy pred slnečným žiarením a zároveň ju vyživuje - bez zaťaženia vlasov.
Schwarzkopf GLISS Scalp Balance Scalp Spray, 100 ml, 9,99 €
Komplexná a pravidelná starostlivosť o pokožku hlavy je kľúčom k jej dlhodobému zdraviu. Tento preventívny prístup stojí na troch základných krokoch: čistenie, starostlivosť a ochrana. Takto nastavená rutina pomáha udržiavať pokožku hlavy v rovnováhe a predchádzať problémom skôr, než sa objavia. Pre špecifické potreby ponúka GLISS Scalp Balance cielené riešenia pre dva najčastejšie problémy: suchú a mastnú pokožku hlavy.
- Pre suchú pokožku hlavy je ideálna regeneračná rutina, teda kombinácia produktov Jemný Šampón a Hydratačné Sérum, ktoré upokojujú a poskytujú intenzívnu hydratáciu.
- Pre mastnú pokožku hlavy je vhodná rutina v kombinácii Hĺbkovo Čistiaci Šampón a Čistiace Sérum, ktorá pokožku hlavy hĺbkovo čistí, pomáha regulovať tvorbu mazu a zaisťuje dlhotrvajúci pocit sviežosti.
Obe rutiny je možné doplniť univerzálnym Sprejom s SPF pre každodennú starostlivosť a ochranu, čím získate dokonale prispôsobenú rutinu pre zdravšie vlasy a pokožku hlavy.
Rad GLISS Scalp Balance sa zaoberá predovšetkým zdravím pokožky, ktorá vyžaduje špecializovanú starostlivosť a je navrhnutá tak, aby prirodzene doplnila vašu aktuálnu starostlivosť o vlasové dĺžky. Svoje obľúbené prípravky na dĺžky vlasov – balzamy, masky a ďalšie produkty podporujúce regeneráciu, lesk či výživu – môžete používať aj naďalej.
- reklamná správa -