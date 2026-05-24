Prudký zásah tureckej polície! Vtrhla do sídla hlavnej opozičnej strany CHP

ANKARA - Turecká poriadková polícia v nedeľu vtrhla do sídla hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP), aby vykonala súdne rozhodnutie, ktorým bol do jej vedenia dosadený bývalý dlhoročný predseda Kemal Kiličdaroglu. Informovali o tom agentúry Reuters a AP, podľa ktorých polícia použila aj slzotvorný plyn a gumové projektily.
Zásah polície bol podľa AP násilným vyvrcholením niekoľkohodinovej patovej situácie medzi rádovými členmi CHP a jej novým vedením. Situácia eskalovala od štvrtka, keď súd v Ankare anuloval výsledky volieb predsedu CHP z roku 2023, v ktorých zvíťazil Özgür Özel nad Kiličdaroglom. Verdiktom bol Özel spolu s členmi výkonného výboru strany dočasne zbavený funkcie.
Úrad guvernéra Ankary vydal príkaz na vyvedie spolustraníkov spriaznených s Özelom
Pred bránami ústredia CHP sa v nedeľu zhromaždili príslušníci poriadkovej polície a dav ľudí po tom, čo úrad guvernéra Ankary vydal príkaz na vyvedie spolustraníkov spriaznených s Özelom. Toho mal podľa súdu nahradiť Kiličdaroglu, ktorý za 13 rokov v čele CHP nedokázal zvíťaziť v celoštátnych voľbách, zatiaľ čo Özelovi sa to podarilo v komunálnych voľbách v roku 2024. Na záberoch miestnych médií, na ktoré sa odvolala AP, vidieť na nádvorí a vo vnútri sídla CHP oblaky slzotvorného plynu a zásahovú políciu, ktorá vtrhla do priestorov. Novinári na mieste informovali, že pri zásahu boli zničené dvere a nábytok.
Policajti prichádzajú do sídla hlavnej tureckej opozičnej strany Republikánskej ľudovej strany (CHP) v Ankare (Zdroj: SITA/AP/DIA/Ugur Yildirim)
Odvolané vedenie CHP už skôr odsúdilo rozhodnutie súdu
Odvolané vedenie CHP už skôr odsúdilo rozhodnutie súdu, ktoré označilo za politicky motivované s cieľom oslabiť stranu, proti ktorej členom a voleným predstaviteľom sú vedené viaceré súdne konania. Jedným z nich je väznený istanbulský primátor Ekrem Imamoglu, ktorý je považovaný za najväčšieho rivala súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Najbližšie prezidentské voľby sú naplánované v roku 2028. Özel, ktorého zákonodarcovia CHP zvolili za lídra poslaneckého klubu strany, prisľúbil, že sa proti verdiktu bude brániť právnymi prostriedkami a že zostane „dňom i nocou“ v ústredí CHP v Ankare. V sobotu vyzval na čo najskoršie zvolanie nového straníckeho zjazdu. Kiličdaroglu uviedol, že schôdzka sa uskutoční vo „vhodnom“ čase.