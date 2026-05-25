Tom Hardy končí v obľúbenom seriáli: Vyhodili ho!

LONDÝN - Tom Hardy sa podľa zákulisných informácií už do tretiej série úspešného kriminálneho seriálu Mobland nevráti. Kvôli čomu s ním rozviazali spoluprácu?
Tom Hardy sa podľa dostupných informácií už v tretej sérii kriminálneho seriálu Mobland neobjaví, píše portál Variety. Hoci Paramount+ pokračovanie zatiaľ oficiálne nepotvrdil, vzhľadom na úspech seriálu sa ďalšia séria javí ako takmer istá. Nakrúcanie druhej série sa skončilo už v marci a podľa zákulisných zdrojov za Hardyho odchodom stoja napäté vzťahy.
Herec sa mal dostať do konfliktov s výkonným producentom Jezom Butterworthom, štúdiom 101 Studios aj ďalšími členmi tímu. Údajne kvôli tomu už nedostal ponuku pokračovať v projekte. Spomínaný magazín oslovil zástupcov Hardyho, Butterwortha, Paramountu aj 101 Studios, no nedostali odpoveď. V seriáli Hardy stvárňuje Harryho Da Souzu, ktorý rieši problémy v prostredí organizovaného zločinu.
Mobland mal premiéru minulú jar na platforme Paramount+ a veľmi rýchlo sa stal jedným z jej najsledovanejších titulov. Nie je to pritom prvýkrát, čo sa Hardy spája s informáciami o napätých vzťahoch na pľaci. Už počas nakrúcania filmu Mad Max: Fury Road sa hovorilo o jeho konflikte s herečkou Charlize Theron.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%