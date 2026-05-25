Krvavá DRÁMA v Šuranoch: Muža našli dobodaného v kaluži krvi, susedia počuli krik, polícia má podozrivého!

ŠURANY - V priebehu víkendu sa na verejnosť dostala závažná informácia o krvavej dráme v prenajatom byte v Šuranoch. Po tom, ako sa na miesto dostavil majiteľ bytu, našli veľmi smutnú scénu. V priestoroch bytu ležal mŕtvy muž s bodnou ranou. Polícia po víkende významne pokročila.
Aktualizáciu prípadu spolu s fotografiu miesta činu priniesla polícia z Nitrianskeho kraja na sociálnej sieti. Muža v prenajatom byte našli s niekoľkými bodnými ranami.
Susedia vraj počuli desivé zvuky
Dramatickým detailom celého prípadu je fakt, že susedia mali počuť krik a zvuky pripomínajúce fyzický súboj.
Trestné stíhanie pre zločin vraždy, cudzinci a krvavé stopy
Podľa informácii TV JOJ malo ísť o muža vo veku 40 rokov, ktorý mal byť cudzincom. Policajtom navyše komplikovala vyšetrovanie aj rečova bariéra prítomných ľudí. "Krajský vyšetrovateľ PZ začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy. S 29-ročným podozrivým mužom sú v súčasnosti vykonávané procesné úkony," napísala polícia. Podľa televízie boli na chodbe aj krvavé stopy.
Po útoku mali navyše 40-ročného muža nájsť za takých okolností, že mal mať samotný nôž ešte zapichnutý v tele.
"Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, a aby nedošlo k jeho zmareniu sa v tejto chvíli bližšie vyjadrovať nebudeme," uzavrela nateraz polícia.