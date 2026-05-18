Nová súťaž na nemocnicu v Prešove: Kaliňák po odstúpení od zmluvy rieši zásadné problémy

BRATISLAVA - Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok v piatok (15. 5.) odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) to uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii.
Vážne chyby v stĺpoch
Koncom minulého týždňa podľa jeho slov dostali predbežnú správu posudku, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov na stavbe má problém. „Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať,“ skonštatoval Kaliňák s tým, že problém sa týka jedného rozostaveného poschodia. „Keďže napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia, tak, aby sme dokázali čo najrýchlejšie tú nemocnicu posunúť ďalej a mohli sme fungovať,“ povedal Kaliňák s tým, že rezort preto odstúpil od zmluvy.
archívne video
Nové stavebné zmluvy
Zároveň v pondelok uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest, s.r.o. a štyrmi subdodávateľmi - firmou Strabag Pozemné staviteľstvo, s.r.o., Skanska SK, a.s., Metrostav Slovakia, a.s. a Hornex, a.s.. „Bude to znamenať pokračovanie vo výstavbe nemocnice a zároveň tento týždeň vyhlásime súťaž, ktorá bude reprezentovať úplné dokončenie samotnej nemocnice,“ vysvetlil šéf rezortu obrany.
Doplnil, že práce budú rozdelené podobne ako na začiatku výstavby, teda na bezpečnostnú základňu a jej nadstavbu. Bezpečnostná časť má podľa neho pokračovať v rozsahu hrubej stavby shell & core, vrátane uzavretia objektu a hlavných infraštruktúrnych častí nemocnice. Dôvodom je aj potreba včas objednať technológie, napríklad transformátory či hlavnú elektrickú infraštruktúru, ktorých výroba môže trvať 12 mesiacov a viac.
Spor o nemocnicu v Prešove eskaluje: Bekor odmieta vylúčenie a ukazuje na hlavného dodávateľa
„Časť zmluvy, ktorú sme dnes uzavreli sa bude týkať shell & core a hlavných infraštruktúrnych častí, vrátane nejakých ciest. Potom tie stavebné práce samotné celkové pôjdu do novej súťaže, ktorú vyhlásime tento týždeň. Zmluva, ktorú sme uzatvorili, je uzatvorená na 259 miliónov eur a tá ďalšia súťaž bude zhruba asi na nejakých 280 miliónov eur ako predbežná hodnota zákazky. Čiže súťaž môže ešte vyprodukovať inú cenu,“ povedal Kaliňák. „Bude to znamenať pokračovanie vo výstavbe nemocnice a zároveň tento týždeň vyhlásime súťaž, ktorá bude reprezentovať úplné dokončenie samotnej nemocnice,“ vysvetlil šéf rezortu obrany.
Ministerstvo obrany vlani uzavrelo zmluvu so skupinou dodávateľov na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Skupina firiem, ktorá stavia novú nemocnicu, deklarovala spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie a záujem zabezpečiť dokončenie projektu. Spoločnosť West Hungária Építőipari Szolgáltató informovala o vylúčení spoločnosti Bekor z konzorcia.