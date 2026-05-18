Pondelok18. máj 2026, meniny má Viola, zajtra Gertrúda

Nová súťaž na nemocnicu v Prešove: Kaliňák po odstúpení od zmluvy rieši zásadné problémy

Robert Kaliňák
Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok v piatok (15. 5.) odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) to uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Vážne chyby v stĺpoch

Koncom minulého týždňa podľa jeho slov dostali predbežnú správu posudku, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov na stavbe má problém. „Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať,“ skonštatoval Kaliňák s tým, že problém sa týka jedného rozostaveného poschodia. „Keďže napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia, tak, aby sme dokázali čo najrýchlejšie tú nemocnicu posunúť ďalej a mohli sme fungovať,“ povedal Kaliňák s tým, že rezort preto odstúpil od zmluvy.

archívne video

Tlačové konferencie z Úradu vlády SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nové stavebné zmluvy

Zároveň v pondelok uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest, s.r.o. a štyrmi subdodávateľmi - firmou Strabag Pozemné staviteľstvo, s.r.o., Skanska SK, a.s., Metrostav Slovakia, a.s. a Hornex, a.s.. „Bude to znamenať pokračovanie vo výstavbe nemocnice a zároveň tento týždeň vyhlásime súťaž, ktorá bude reprezentovať úplné dokončenie samotnej nemocnice,“ vysvetlil šéf rezortu obrany.

Doplnil, že práce budú rozdelené podobne ako na začiatku výstavby, teda na bezpečnostnú základňu a jej nadstavbu. Bezpečnostná časť má podľa neho pokračovať v rozsahu hrubej stavby shell & core, vrátane uzavretia objektu a hlavných infraštruktúrnych častí nemocnice. Dôvodom je aj potreba včas objednať technológie, napríklad transformátory či hlavnú elektrickú infraštruktúru, ktorých výroba môže trvať 12 mesiacov a viac.

Spor o nemocnicu v Prešove eskaluje: Bekor odmieta vylúčenie a ukazuje na hlavného dodávateľa Prečítajte si tiež

Spor o nemocnicu v Prešove eskaluje: Bekor odmieta vylúčenie a ukazuje na hlavného dodávateľa

„Časť zmluvy, ktorú sme dnes uzavreli sa bude týkať shell & core a hlavných infraštruktúrnych častí, vrátane nejakých ciest. Potom tie stavebné práce samotné celkové pôjdu do novej súťaže, ktorú vyhlásime tento týždeň. Zmluva, ktorú sme uzatvorili, je uzatvorená na 259 miliónov eur a tá ďalšia súťaž bude zhruba asi na nejakých 280 miliónov eur ako predbežná hodnota zákazky. Čiže súťaž môže ešte vyprodukovať inú cenu,“ povedal Kaliňák. „Bude to znamenať pokračovanie vo výstavbe nemocnice a zároveň tento týždeň vyhlásime súťaž, ktorá bude reprezentovať úplné dokončenie samotnej nemocnice,“ vysvetlil šéf rezortu obrany.

Ministerstvo obrany vlani uzavrelo zmluvu so skupinou dodávateľov na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Skupina firiem, ktorá stavia novú nemocnicu, deklarovala spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie a záujem zabezpečiť dokončenie projektu. Spoločnosť West Hungária Építőipari Szolgáltató informovala o vylúčení spoločnosti Bekor z konzorcia.

Viac o téme: VýstavbaNemocnicaRobert KaliňákPrešov
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nové eurofondy budú môcť
Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať, ak pripravíme reformy, uviedol Kaliňák
Domáce
Výstavba novej nemocnice na
Konzorcium chce dokončiť nemocnicu v Prešove: Po vylúčení jedného člena deklaruje spoluprácu a pokračovanie projektu
Domáce
FOTO Veterinárni inšpektori v ŠOKU:
Veterinárni inšpektori v ŠOKU: V obývačke na východe Slovenska našli divokú africkú ŠELMU! Varovanie odborníkov
Domáce
Robert Kaliňák
Kaliňák chce s armádou riešiť ľahšie varianty tankov kalibru 120 milimetrov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bianka Sidová: Predošlý systém sa mi osobne páčil viac
Bianka Sidová: Predošlý systém sa mi osobne páčil viac
Šport
Adam Botek: Výkonnosť treba potvrdzovať celý rok
Adam Botek: Výkonnosť treba potvrdzovať celý rok
Šport
Rýchlostný kanoista Samuel Baláž: Som spokojný nad očakávania
Rýchlostný kanoista Samuel Baláž: Som spokojný nad očakávania
Šport

Domáce správy

Ilustračné foto
Slovensko čaká slnečný a teplejší týždeň: Zrážky budú len vo forme prehánok
Domáce
Za volant si sadol
Za volant si sadol opitý: V Poprade ho zastavila polícia po prekročení rýchlosti
Domáce
Ilustračné foto
Opitý vodič bez oprávnenia: V Prešove narazil do auta a pokračoval v jazde
Domáce
Poplach v Domaňovciach: 47-ročný muž kričal o bombe, polícia zasahovala v bytovke
Poplach v Domaňovciach: 47-ročný muž kričal o bombe, polícia zasahovala v bytovke
Prešov

Zahraničné

poľský minister spravodlivosti Zbigniew
Stíhaný exminister je nezvestný! Mafiánske praktiky a kšefty s dotáciami: Mal utiecť po voľbách v Maďarsku
Zahraničné
Ilustračné foto
USA predĺžia výnimku na ruskú ropu: Sankcie sa dočasne uvoľnia
Zahraničné
Ilustračné foto
Budapešť otvorí spis k prezidentskej milosti: Kauza pedofílie opäť v centre pozornosti
Zahraničné
Ilustračné foto
USA a Grónsko za stolom: Nielsen hovorí o rešpekte, ale napätie trvá
Zahraničné

Prominenti

Paris Hilton
Premena Paris Hilton vyrazila dych! Koniec ikonickej blondínky, a reakcie: Takto by mala ostať navždy
Zahraniční prominenti
Veronika Rajek
Sexbomba Rajek odhalila pohlavie dieťatka: Pod srdcom nosí... S manželom to oznámili fakt originálne
Domáci prominenti
FOTO Nebezpečné chudnutie známeho hudobníka:
Nebezpečné chudnutie známeho hudobníka: Za 3 mesiace schudol 24 kíl a potom... telo ho vyplo!
Domáci prominenti
Shakira
Shakira sa môže radovať: Vyhrala daňový spor... Španielska vláda jej musí vrátiť 60 miliónov eur!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sex po 50-ke: Čo
Sex po 50-ke: Čo sa mení v tele a prečo môže byť ešte lepší než predtým
vysetrenie.sk
Tieto veci doma takmer
Tieto veci doma takmer nikto nečistí: Hygienička varuje pred špinou, ktorú máme doslova pod rukami
Zaujímavosti
Prelomový OBJAV českých vedcov:
Prelomový OBJAV českých vedcov: Môže to zmeniť boj s rakovinou!
Zaujímavosti
NEUVERITEĽNÝ objav: Nález v
NEUVERITEĽNÝ objav: Nález v jaskyni mení všetko, čo sme si o neandertálcoch mysleli!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: Zisti všetko, čo potrebuješ vedieť o slovenskej reprezentácii
hashtag.sk

Ekonomika

Takmer miliardový zisk: Slovenské elektrárne prepisujú históriu firemných ziskov!
Takmer miliardový zisk: Slovenské elektrárne prepisujú históriu firemných ziskov!
Mnohí sa obávajú vyúčtovania: Čo spraví s účtami za teplo dlhšia vykurovacia sezóna?
Mnohí sa obávajú vyúčtovania: Čo spraví s účtami za teplo dlhšia vykurovacia sezóna?
Nápad za 100 miliónov: Budeme posielať zo svojich daní aj starým rodičom?
Nápad za 100 miliónov: Budeme posielať zo svojich daní aj starým rodičom?
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Kto by to bol čakal: Fíni poľahky zdolali majstrov sveta pod vedením Slováka
MS V HOKEJI 2026 Kto by to bol čakal: Fíni poľahky zdolali majstrov sveta pod vedením Slováka
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Rozhodla gólová explózia behom pár minút: Dáni trápili Kanadu dve tretiny
MS V HOKEJI 2026 Rozhodla gólová explózia behom pár minút: Dáni trápili Kanadu dve tretiny
MS v hokeji
Pravá, ľavá, je to jedno: Vynikajúca Slovenka zinkasovala ďalší kov
Pravá, ľavá, je to jedno: Vynikajúca Slovenka zinkasovala ďalší kov
Ostatné
MS V HOKEJI 2026 Dobrá správa pre Slovákov: Proti Slovinsku v plnej sile
MS V HOKEJI 2026 Dobrá správa pre Slovákov: Proti Slovinsku v plnej sile
MS v hokeji

Auto-moto

TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Doprava
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Pracovný pohovor
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Prostredie práce
Život medzi zmenami: Ako nezostať len „otrokom kolotoča“ a užiť si voľno naplno?
Život medzi zmenami: Ako nezostať len „otrokom kolotoča“ a užiť si voľno naplno?
Práca a voľný čas
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Táto pečená krkovička s omáčkou chutí lepšie než z reštaurácie!
Táto pečená krkovička s omáčkou chutí lepšie než z reštaurácie!
Bravčová krkovička
Prečo je pečený malinový cheesecake lepší ako nepečený? Vyskúšajte si to na tomto recepte!
Prečo je pečený malinový cheesecake lepší ako nepečený? Vyskúšajte si to na tomto recepte!
Koláče a torty

Technológie

Veľký úrad varuje: Toto sú najčastejšie online podvody a miesta, kde sa s nimi môžeš stretnúť. Každý deň tam trávime hodiny času
Veľký úrad varuje: Toto sú najčastejšie online podvody a miesta, kde sa s nimi môžeš stretnúť. Každý deň tam trávime hodiny času
Bezpečnosť
Google zverejnil zoznam Xiaomi zariadení, ktoré dostanú podporu Gemini Intelligence, lokálneho AI asistenta
Google zverejnil zoznam Xiaomi zariadení, ktoré dostanú podporu Gemini Intelligence, lokálneho AI asistenta
Android
Ruskí hackeri napojení na FSB prerobili malvér Kazuar. Už nefunguje ako obyčajný vírus, ale ako tichá špionážna sieť
Ruskí hackeri napojení na FSB prerobili malvér Kazuar. Už nefunguje ako obyčajný vírus, ale ako tichá špionážna sieť
Bezpečnosť
Európu môže čakať nočná mora. Dokázala by mesiac odolávať ruským vlnám dronov?
Európu môže čakať nočná mora. Dokázala by mesiac odolávať ruským vlnám dronov?
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia pôsobia chladne, no milujú najhlbšie zo všetkých: Je medzi nimi vaša polovička?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia pôsobia chladne, no milujú najhlbšie zo všetkých: Je medzi nimi vaša polovička?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
poľský minister spravodlivosti Zbigniew
Zahraničné
Stíhaný exminister je nezvestný! Mafiánske praktiky a kšefty s dotáciami: Mal utiecť po voľbách v Maďarsku
Problémy známej rozhľadne na
Domáce
Problémy známej rozhľadne na Kysuciach: Mesto muselo KONAŤ, mrazivé zábery návštevníkov a naklonená konštrukcia!
Vedci bijú na poplach:
Zahraničné
Vedci bijú na poplach: Boja sa, že sa zopakuje katastrofa! Vírus sa šíril týždne bez povšimnutia
Expert šokoval svojím názorom:
Zahraničné
Expert šokoval svojím názorom: Rusko nie je vojenská veľmoc! Žiadny útok na NATO nehrozí

Ďalšie zo Zoznamu