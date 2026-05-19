Škandál okolo prešovskej nemocnice: Opozícia zverejnila fotky stĺpov, ktoré museli zbúrať!

BRATISLAVA - Výstavba novej a modernej nemocnice v Prešove, ktorá mala byť pýchou slovenského zdravotníctva, sa mení na obrovské politické a finančné bojisko. Opozičné KDH oznámilo, že v Národnej rade SR iniciuje odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Ako dôkaz zlyhania manažmentu navyše kresťanskí demokrati zverejnili šokujúce fotografie betónových stĺpov priamo zo staveniska.
Podľa poslanca parlamentu za KDH Františka Majerského sa ostro sledovaný projekt zmenil na „fabriku na priame zákazky“ a vládny rezort mal obísť transparentné pravidlá verejného obstarávania. Hnutie preto okamžite podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a prípad posúva aj na Protimonopolný úrad SR.
„Prešovská nemocnica je fabrikou na priame zákazky; 8,6 milióna eur sa rozdelilo napriamo do 50.000 eur alebo formou troch cenových ponúk do 200.000 eur,“ skonštatoval poslanec.
Najväčší rozruch vyvolali zábery, ktoré KDH poskytlo médiám. Ukazujú nosné konštrukčné prvky, ktoré museli robotníci kvôli katastrofálnej kvalite a ohrozeniu statiky zrovnať so zemou.
„Chceme, aby sa prešovská nemocnica dostavala, ale aby sa dostavala transparentným spôsobom. Všetky peniaze, ktoré majú zaplatiť daňoví poplatníci, musia byť jasné, zrozumiteľné a zdokumentované. Ľudia majú právo vedieť, kam ich peniaze idú a komu idú, a nie aby sa to dialo takýmto spôsobom ako v prípade prešovskej nemocnice,“ podotkol Majerský.
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok v piatok (15. 5.) odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Minister obrany to uviedol na pondelňajšej (18. 5.) tlačovej konferencii. Zároveň uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi.
Ministerstvo obrany vlani uzavrelo zmluvu so skupinou dodávateľov na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Skupina firiem, ktorá stavia novú nemocnicu, deklarovala spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie a záujem zabezpečiť dokončenie projektu. Spoločnosť West Hungária Építőipari Szolgáltató informovala o vylúčení spoločnosti Bekor z konzorcia.