Progresívci sa brodia problémami: Po Šimečkovej kauze je tu útok z opačného frontu, ŽALOBA od vylúčeného donora!

BRATISLAVA - Bývalý donor a člen politickej strany Progresívne Slovensko (PS) Martin Pekár už niekoľko týždňov nie je súčasťou subjektu. S progresívcami sa rozkmotril na téme údajne pochybného pôvodu jeho finančných prostriedkov, ktoré im venoval a tiež sa skloňovalo nevhodné správanie voči členkám PS. Pekár obvinenia odmieta a dokonca sa chystá na právny protiútok voči svojim bývalým kolegom a hnutiu ako takému. Kreuje totiž žalobu!
O plánoch Pekára ako bývalého poslanca a člena PS informovali Aktuality.sk. Pekár bol po septembrových voľbách 2023 zvolený za poslanca a inicioval sa niekoľko týždňov v klube PS. Jeho aktivita v parlamente však nemala dlhé trvanie a za doteraz nevyjasnených okolností sa dobrovoľne vzdal mandátu v novembri toho istého roka. Niekoľko mesiacov bol PS-kom prezentovaný ako protiváha voči Jozefovi Rážovi čo by tieňový minister dopravy.
Jeho príspevky na túto tému sa však začiatkom roka 2026 náhle stopli a vynorili sa mesiace verejnosti neprístupné pochybenia a problémy, z ktorých Pekára začalo PS obviňovať. Nezhody narástli až do takých ohromných rozmerov, že sa Pekára hnutie takpovediac zbavilo.
Peniaze a nevhodné správanie k členkám boli hlavné dôvody
Jeho vylúčenie PS argumentovalo rôzne. Išlo hlavne o nejasný pôvod finančných darov pre PS a po tomto zistení sa najskôr spustilo pozastavenie členstva Pekára v hnutí. Vylúčenie prišlo až v marci a objavilo sa ďalšie obvinenie. Bola to formulácia o "nevhodnom správaní voči členkám a zamestnankyniam hnutia". Pekár hovorí o jednom pochybení na túto tému a za skutok sa vraj ospravedlnil.
Pekár mal PS odovzdať 440-tisíc eur vo forme pôžičky. Ďalších takmer 50-tisíc eur mal darovať. Hnutie Michala Šimečku vraj začalo konať a teraz sú už všetky dary a pôžičky splatené.
Definitívny KONIEC v PS! Rozhodcovská komisia vylúčila Martina Pekára pre majetok aj nevhodné správanie
Situáciu šokujúco prirovnal k procesu s Miladou Horákovou
Zdá sa však, že cesty Pekára a PS sa rozkmotrili úplne v zlom a tieto dve strany si nevedia ani prísť na meno. Svedčí o tom aj fakt, že Pekár sa podľa spomínaného portálu chystá brániť právne voči skorším stanoviskám hnutia. Podľa neho sa hnutie správa "komunisticky".
Pekár sa navyše voči rozhodnutiu odvolal u rozhodcovskej komisie Progresívneho Slovenska. Nepochodil. "Tvrdia, že som im nepredložil dôkazy, lenže mne ani len nedošla odpoveď, že im toto odvolanie došlo a že sa ním začínajú zaoberať. Nikdy nepovedali, čo chcú vidieť, k akým dôkazom chcú mať prístup, nič. V minulosti, keď sa niečo riešilo, tak sa zvykli ľudia predvolávať na rozhodcovskú komisiu. Mne tú možnosť nedali," reagoval Pekár.
"Progresívne Slovensko sa ani len nesnažilo vytvoriť dojem, že výsledok konania o mojom vylúčení nebol rozhodnutý vopred. V procesnom zmysle to pôsobí horšie ako politický proces z čias komunizmu s Miladou Horákovou, kde bol aspoň zdanlivo zachovaný nejaký formálny proces a priestor na obhajobu," reagoval šokujúcim stanoviskom Pekár.
Chystá sa podať žalobu
Bývalý donor PS sa teraz rozhodol napísať a podať na Progresívne Slovensko žalobu na ochranu osobnosti. Momentálne to rieši jeho právny tím.
Jej obsahom má byť "verejné šírenie a reprodukovanie závažných a údajne nepravdivých informácií o pôvode jeho majetku a údajných pokusoch o ovplyvňovanie vnútrostraníckych procesov a členov Progresívneho Slovenska a ďalších tvrdení výrazne zasahujúcich do pracovného, osobného a rodinného života". Narážal tým aj na obvinenia, že sa mal údajne podieľať na lobingu z tretích strán, konkrétne u poslankyne Ireny Bihariovej.
Tu neskončil a tiež zvažuje trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania voči niektorým svojim bývalým kolegom a konkrétnym osobám. Nespresnil však to, koho tým myslel. Pekár navyše plánuje v politike zostať a vraj sa stretol už s predsedami niektorých politických strán.