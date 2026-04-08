Slováci, POZOR! Štátny portál bude mať ďalšiu odstávku, nenechávajte si agendu na nočné hodiny!

BRATISLAVA - Ak ste mali na stredajší večer 8. apríla naplánovanú prácu, ktorá si vyžaduje pripojenie na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) Slovensko.sk, vedzte, že si musíte povinnosti preplánovať na inokedy. Portál totiž informuje o nočnej odstávke.
Kompetentní informujú o odstávke na svojom vlastnom webe.
Treba myslieť aj na to, že na portáli sú sprístupnené aj štátne elektronické schránky. Web bude mať v noci z dnešku na zajtrajšok plánovanú technickú odstávku. "S cieľom skvalitnenia služieb sme v dňoch od 8. apríla 2026 (streda) v čase od 22:00 hodiny do 9. apríla 2026 (štvrtok) do 4:00 hodiny naplánovali pravidelnú technickú odstávku, počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby," informovali na webe.
Štátu vraj ide o zasadenie úprav vo funkcionalitách webu
V ďalšej pasáži aj priblížili, prečo musia k odstávke pristúpiť. "Odstávka bude zameraná na úpravy funkcionalít, zrýchlenie, optimalizáciu aplikácií a infraštruktúry ÚPVS. Obmedzenie práce s portálom je naplánované v termíne, v ktorom je podľa našich štatistík menší záujem o elektronické služby," vysvetlili vybraný čas odstávky.
Portál pritom hlási pravidelné odstávky už niekoľko mesiacov. Počas nedávnych víkendov išlo už o štyri dlhé odstávky. Raz dokonca išlo o odstávku až na 12 hodín.