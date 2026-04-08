Streda8. apríl 2026, meniny má Albert, zajtra Milena

Slováci, POZOR! Štátny portál bude mať ďalšiu odstávku, nenechávajte si agendu na nočné hodiny!

Slovensko.sk bude mať odstávku. Zobraziť galériu (2)
Slovensko.sk bude mať odstávku. (Zdroj: Gemini, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Ak ste mali na stredajší večer 8. apríla naplánovanú prácu, ktorá si vyžaduje pripojenie na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) Slovensko.sk, vedzte, že si musíte povinnosti preplánovať na inokedy. Portál totiž informuje o nočnej odstávke.

Kompetentní informujú o odstávke na svojom vlastnom webe.

Treba myslieť aj na to, že na portáli sú sprístupnené aj štátne elektronické schránky. Web bude mať v noci z dnešku na zajtrajšok plánovanú technickú odstávku. "S cieľom skvalitnenia služieb sme v dňoch od 8. apríla 2026 (streda) v čase od 22:00 hodiny do 9. apríla 2026 (štvrtok) do 4:00 hodiny naplánovali pravidelnú technickú odstávku, počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby," informovali na webe.

Slováci, POZOR! Štátny portál
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Štátu vraj ide o zasadenie úprav vo funkcionalitách webu

V ďalšej pasáži aj priblížili, prečo musia k odstávke pristúpiť. "Odstávka bude zameraná na úpravy funkcionalít, zrýchlenie, optimalizáciu aplikácií a infraštruktúry ÚPVS. Obmedzenie práce s portálom je naplánované v termíne, v ktorom je podľa našich štatistík menší záujem o elektronické služby," vysvetlili vybraný čas odstávky.

Portál pritom hlási pravidelné odstávky už niekoľko mesiacov. Počas nedávnych víkendov išlo už o štyri dlhé odstávky. Raz dokonca išlo o odstávku až na 12 hodín.

Viac o téme: OdstávkaPortálWebstránkaSlovensko.sk
Nahlásiť chybu

Prominenti
Správy
Správy

Domáce správy

Slováci, POZOR! Štátny portál
Slováci, POZOR! Štátny portál bude mať ďalšiu odstávku, nenechávajte si agendu na nočné hodiny!
Domáce
FOTO
Ján Ferenčák
Zahraničné

Prominenti

Bruno Ciberej
Matthew McConaughey
Ľubomír Višňovský
FOTO Nečakaný krok! Belohorcová a
Zaujímavosti

POSLEDNÉ SLOVÁ pred smrťou
Rekonštrukcia snov sa zmenila
Najstaršie prístavy sveta: Odkryte
Dobré správy

Pomoc, ktorá vám všetko
Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Getty Images
Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Myslíte si, že máte super IQ? Otestujte sa a zistite pravdu!
Feminity
KVÍZ: Myslíte si, že máte super IQ? Otestujte sa a zistite pravdu!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
