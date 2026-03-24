Novinka na Slovensku: Prichádza nástroj, ktorý pomôže nájsť cestu k lepšej práci

BRATISLAVA - Spoločnosť Mastercard v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), ktorá je súčasťou systému OSN, a pracovným portálom Profesia.sk prináša na Slovensko digitálny nástroj Kam ďalej, ktorý ľuďom bezplatne pomáha nájsť konkrétnu cestu k lepšej práci a profesijnému rozvoju. Nástroj, ktorý je zadarmo dostupný na www.kamdalej.sk, porovnáva schopnosti a skúsenosti ľudí s potrebami slovenského pracovného trhu. Ukazuje, aké zručnosti alebo kvalifikáciu si môžu doplniť a aké nové pracovné príležitosti sa im vďaka tomu môžu otvoriť, a to naprieč všetkými ôsmimi krajmi Slovenska.
Digitálny nástroj Kam ďalej reaguje na situáciu, keď mnoho ľudí na Slovensku pracuje na pozíciách, ktoré nezodpovedajú ich kvalifikácii alebo skúsenostiam. To platí najmä pre pracovníkov z krajín mimo EÚ, ktorí sú často kvalifikovaní, ale narážajú na rôzne bariéry na trhu práce. Podľa nedávnej analýzy Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov a IOM sa to týka až 48 % z nich a slovenská ekonomika tak prichádza o významný nevyužitý potenciál v podobe ľudského, ale aj finančného kapitálu.
„Na Slovensku žije a pracuje veľa ľudí s talentom a skúsenosťami, ktoré dnes zostávajú nevyužité. Pritom práve ich väčšie zapojenie môže byť jedným z kľúčov k ďalšiemu rozvoju ekonomiky. Projekt Kam ďalej ukazuje, že keď sa správne prepoja dáta, technológie a silné partnerstvá, spoločne môžeme ľuďom pomôcť nájsť nové príležitosti, posilniť celý pracovný trh na Slovensku a zároveň tak prispieť k pozitívnemu rozvoju ekonomiky,“ povedala Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.
Na základe informácií, ktoré používateľ zadá, ponúkne nástroj Kam ďalej prehľad niekoľkých vhodných pracovných príležitostí „ušitých na mieru“ v rôznych regiónoch Slovenska. Zároveň ukazuje aj ďalšie rozvojové šance a kariérne možnosti, ako aj cestu k nim - napríklad prostredníctvom doplnenia zručností, vzdelania, jazykových znalostí či presťahovaním sa do iného regiónu.
Projekt Kam ďalej stavia na spolupráci troch partnerov. Mastercard prináša anonymizované a agregované dáta o životných nákladoch či spotrebiteľskom správaní, technologické know-how a pomáha zasadiť kariérne rozhodovanie do širšieho ekonomického kontextu a životnej úrovne v jednotlivých regiónoch. IOM prispieva hlbokou znalosťou práce s migrantmi, ich vzdelávaní a ich integrácie na trhu práce a Profesia.sk poskytuje unikátne dáta o pracovnom trhu a aktuálnom dopyte po profesiách v rôznych pracovných odvetviach.
„Dáta z pracovného trhu dlhodobo ukazujú, že v mnohých odboroch na Slovensku chýbajú kvalifikovaní ľudia, najmä v zdravotníctve, logistike a IT. Zároveň evidujeme približne 16-percentný rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Nástroj Kam ďalej pomáha prepojiť tieto potreby zamestnávateľov s potenciálom ľudí, ktorí chcú svoju kariéru posunúť ďalej,“ dodala Patrícia Valachovičová, manažérka pre komunikáciu a strategické partnerstvá z Profesia.sk.