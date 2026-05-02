Outletový obchod ukrýval POKLAD! Zákazníčka môže zarobiť poriadny balík

LONDÝN – Oblečenie, ktoré nikto nechce sa v poslednom čase dostáva čoraz viac do módy. Na ulici už bežne stretneme ľudí, ktorí nosia podobné krikľavé farby, aké boli populárne ešte v čase, keď boli naši rodičia čerstvými dospelákmi. A predsa sa v outlete nájdu kúsky, o ktoré nemá nikto záujem. Jednej zákazníčke sa to ale vyplatilo.
Ženy a kabelky to vo všeobecnosti jednoducho patrí k sebe. Sú si toho veľmi dobre vedomí aj módni návrhári, ktorí vymýšľajú stále nové dizajny. Niektoré kúsky sa v obchodoch predávajú za tisíce eur. Tí náročnejší si ich dávajú šiť priamo u dizajnéra. Nechcené kúsky skončia v outletoch, kde sa k nim dostanú bežní ľudia. A jedna zákazníčka mala šťastnú ruku.
Medzi nechceným tovarom
Mirror píše, že v obchode narazila istá zákazníčka na kabelku, ktorá bola odhodená vo veľkom koši s najacnejším tovarom. Išlo o peknú kabelku Hermés, no bola výrazne zlacnená. Páčila sa jej a kúpila ju. Nemohla skrývať svoje nadšenie a ihneď sa s tým podelila na sociálnej sieti. Na Reddite napísala, kde a ako sa ku kabelke dostala. Spomenula "Goodwill bins". Išlo teda o maloobchodný predaj nepredaných položiek z tradičných obchodov s oblečením.
"Tovar sa hromadí do obrovských kontajnerov na kolieskach (košov) a nakupujúci sa v nich prehrabávajú a hľadajú pekné kúsky, pričom za jednu položku zaplatia len libru (1,15 eur)," píše zákazníčka.
Rady od ľudí
Ukázala fotografiu kabelky, o ktorej si myslela, že by mohla byť originál od Hermes. "Odneste ju do predajne Hermés. Vyčistia a zbadajú. Ale napodobeniny od nich som ešte nikde nevidela," znel jeden z povzbudivých komentárov.
"Bude to riskantné. Dajte si overiť pravosť priamo u nich. Možno sa vrátite s luxusnou kabelkou, alebo aj nie. Nemyslím si ale, že predavači v Hermés povedia či je to pravé alebo nie, pokiaľ nemáte pokladničný blok zo siete ich obchodov. Nie je to v ich kompetencii," radil niekto iný.
Ďalší profil radil, aby zákazníčka hľadala originál značku, niečo ako punc (oficiálna značka vyrezaná do drahých kovov), pričom by mala byť na ťažšie viditeľnom mieste. "Hermés ich takto vyrába už roky. Všetky kabelky ich majú."
Zákazníčka ešte nemá vyhraté, ale v rukách môže mať skutočný poklad. V prípade, ak jej niekto potvrdí, že skutočne ide o kabelku od Hermés, môže ju predať za poriadny balík.