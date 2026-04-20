AKTUÁLNE Prezident Peter Pellegrini sa konečne vyjadril k petícii za predčasné voľby!

BRATISLAVA - Po niekoľkých týždňoch od odovzdania petičných hárkov z dielne Demokratov ku skráteniu volebného obdobia je tu rozhodujúci verdikt hlavy štátu k tejto akcii mimoparlamentného subjektu. Po mesiacoch zberu podpisov sa Peter Pellegrini vyhlásením definitívne vyjadril k tomu, či referendum vypíše alebo nie.
VIDEO Vyhlásenie hlavy štátu Petra Pellegriniho k petičnej iniciatíve za predčasné voľby:
- Peter Pellegrini odmietol vypísanie referenda o prvej otázke - skrátenia volebného obdobia a s tým súvisiacimi predčasnými voľbami,
- hlava štátu súhlasí s vypísaním referenda na zvyšné dve otázky - znovuzaloženie Úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA; zrušenie doživotnej renty pre predsedu vlády Roberta Fica,
- termín referenda ohľadom dvoch zvyšných otázok určil Pellegrini na sobotu 4. júla 2026
Pellegrini pred novinárov vystúpil v pondelok 20. apríla po poobedňajších hodinách. Predseda Jaroslav Naď ako predseda Demokratov predtým na nedeľnom pravidelnom živom vysielaní povedal, že započul správy o tom, že hlava štátu by mohla referendum predsa len vypísať - v lete. Kritizoval tento postoj, keďže ide o termín, kedy je väčšina Slovákov a Sloveniek na dovolenkách. O platnosti referenda pritom rozhoduje aspoň nadpolovičná účasť voličov na ňom.
"Dňa 23. marca 2026 prijala kancelária od petičného výboru, ktorý zastupuje pán Juraj Šeliga, petíciu občanov Slovenskej republiky. V tejto žiadajú o vypísanie referenda," uviedol Pellegrini a vymenoval tri otázky uvedené v žiadosti. Prvá sa týka predčasných volieb, druhá doživotnej renty predsedu vlády Roberta Fica a tretia o obnovení Úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA.
"Prvou úlohou je preskúmať, či petičný výbor splnil dostatočný počet podpisov. Vyplnených a skontrolovaných bolo 384 512 podpisov. Kancelária vyhodnotila 363 779 podpisov ako platných. Tieto podmienky boli splnené, avšak musíme skontrolovať aj podmienky, či požiadavky spĺňajú mantinely ústavy," pokračoval.
Prvá a kľúčová otázka vybočuje z mantinelov Ústavy, tvrdí Pellegrini
Podľa Pellegriniho expertného právneho tímu prvá otázka nesplnila ústavné pomery. Toto je možné len na základe paragrafu 73, odseku 3 ústavy. "Žiaden iný okamžitý prostriedok skrátenia volebného obdobia naša ústava nepozná," povedal Pellegrini. Prízvukoval už aj skoršiu iniciatívu jeho predchodkyne Zuzany Čaputovej, ktorá podobnú otázku vraj už dala Ústavnému súdu na preskúmanie. Referendum podľa Pellegriniho s touto otázkou nemožno vyhlásiť. "Referendom nie je možné skrátiť prebiehajúce obdobie NR SR. Ústavný súd to jasne vyjadril na viacerých miestach," povedal Pellegrini.
Podľa hlavy štátu je na takéto skracovanie volebného obdobia referendom nutné zmeniť ústavu.
Pellegrini vypíše referendum o Ficovej rente a o znovuzaložení zrušených útvarov ÚŠP a NAKA
Pri druhej a tretej otázke Pellegrini nevidí prekážku na vyhlásenie referenda. Posledný možný termín by bola sobota 11. júla tohto roka. Hlava štátu rozhodla nakoniec o termíne v sobotu 4. júla 2026 ohľadom referenda o otázkach o Ficovej rente a o znovuzaložení Úradu špeciaĺnej prokuratúry a útvare NAKA.