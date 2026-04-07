VÝPLATY politikov sú známe: O takých SUMÁCH sa Slovákom môže len snívať! Hlava štátu už nezarába najviac

BRATISLAVA - Ak sa bežný občan pozrie na svoju výplatnú pásku v čase po niekoľkých kolách konsolidácie verejných financií, veľa dôvodov na úsmev nenájde. Politikom na druhej strane prichádzajú na účet tisíce eur, o ktorých sa priemernému Slovákovi môže iba snívať. Najvyššiu mzdu už pritom viac nemá prezident, ako tomu bolo doteraz.

Na pravidelné mesačné mzdy politikov si posvietil portál Aktuality.sk. Ten sa odvoláva aj na údaje Štatistického úradu SR, ktorý zverejnil nové dáta začiatkom marca 2026. Tie popísali priemerné mzdy za minulý rok.

Politici si prilepšili aj preto, že stúpla priemerná mzda oproti roku 2024. Portál prepočítal hrubé príjmy na čistý príjem a ukázal, koľko politici zarábajú.

Prezident

Najvyšší hrubý príjem má práve hlava štátu - prezident, ktorým je momentálne Peter Pellegrini. Jeho hrubá mzda predstavuje 19 440 eur. Ide o 12-násobok priemernej mzdy za predchádzajúci rok. Táto mzda sa v roku dostala na úroveň 1 620 eur. Politici navyše hlave štátu plat nezmrazili. Tým pádom príde aj k nárastu miezd našich politických predstaviteľov, avšak, tá bude oklieštená aj pre súčasný stav verejných financií.

Ak sa zráta čistá mzda Pellegriniho s jeho paušálnymi náhradami, ktoré sú na úrovni vyše 1 327 eur, výsledná mzda predstavuje 10 141, 57 eura.

Pellegrini sa však už nechal počuť, že akékoľvek finančné prilepšenia oproti minulému roku minie na dobročinné účely, konkrétne ich chce venovať Lige proti rakovine.

Premiér

U predsedu vlády sa situácia zmenila a podľa všetkého mesačne už dokonca zarobí aj viac ako hlava štátu. Tá doteraz v tomto porovnávaní platov stále viedla.

Portál kalkuluje aj s faktom, že si vláda z´vyšila výšku paušálnych náhrad, ktoré navyše nepodliehajú zdaneniu. Výsledok je ten, že kým premiér Robert Fico má v hrubej mzde len niečo cez 3 112 eur mesačne, k jeho výplatnej páske sa prirátajú ešte spomínané paušálne náhrady vo výške 7 290 eur. Dohromady tak Fico zarobí mesačne 10 402,50 eur, čo je o niekoľko stoviek viac ako prezident.

Ministri

Portál sa zameral na výplatné pásky aj u vicepremiérov a ministrov aktuálnej vlády. Pochopiteľne, aj im stúpla výška paušálnych náhrad. Minister pri zrátaní jeho čistej mzdy, ktorá je na úrovni vyše 2 707 eur dostane ešte paušálne náhrady vo výške 5 022 eur. Dohromady tak ide o sumu 7 729,70 eur mesačne na výplatnej páske ministra.

Poslanci

Poslední politickí predstavitelia v porovnaní miezd sú poslanci, pretože dostanú "najmenej". Tu sa situácia mení aj podľa toho, či má alebo nemá ten-ktorý poslanec trvalé bydlisko v Bratislave. Ak ho má mimo hlavné mesto, tak sa výška mzdy mení tak, že sa zvyšuje mesačná inkasovaná suma.

Poslanecký plat zostáva na úrovni minulého roka, pričom je ešte znížený o 10 percent pre súčasnú ekonomickú situáciu. Stále však ide o atraktívnu sumu, ak ju porovnáme s priemerným slovenským platom. Čistá mzda je 2 441,68 eur a k tomu sa prirátajú paušálne náhrady v podobe 3 200,40 eur.

Poslanec z lokality mimo Bratislavy tak dohromady mesačne zarobí 5 642,08 eur, poslanec z Bratislavy o niečo menej. Ide o rozdiel 1,8-násobku mzdy. Funkčný príplatok vo výške takmer 500 eur navyše dostáva predseda Národnej rady. Podpredsedovia NR SR dostanú asi 330 eur naviac. O 166 eur si k výplate prilepšia aj predsedovia parlamentných výborov a podpredsedovia výborov o 83 eur.

Súvisiace články

Najstaršia dcéra Vladimira Putina
Unikli tajné dokumenty: Firme Putinovej dcéry sa darí! Má rekordné zisky
Zahraničné
Prezident Slovenskej republiky Peter
Prezident Pellegrini povedal, čo urobí s vyšším platom: Do TOHTO chce vraziť peniaze navyše!
Domáce
Guvernér Národnej banky Slovenska
Kažimír varuje pred dôsledkami vojny: Konflikt v Iráne môže podľa neho urýchliť rast úrokových sadzieb
Domáce
Chudoba stúpa! Europarlament vyzval
Chudoba stúpa! Europarlament vyzval na lepšie financovanie v tomto boji
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sittard - holandské mesto, do ktorého sa ľahko zamilujete
Sittard - holandské mesto, do ktorého sa ľahko zamilujete
Cestovanie
Slováci v Maďarsku vnímajú 16 rokov Orbánovej vlády ako úspešné obdobie
Slováci v Maďarsku vnímajú 16 rokov Orbánovej vlády ako úspešné obdobie
Správy
Upútavka na vynovenú šou STVR - 5 proti 5
Upútavka na vynovenú šou STVR - 5 proti 5
Prominenti

Domáce správy

Poveľkonočný lov na opitých
Poveľkonočný lov na opitých vodičov: V Košickom kraji padali pokuty! Nafúkali šoféri aj cyklisti
Domáce
Vodiči v ŠOKU: Nečakaný
Vodiči v ŠOKU: Nečakaný nový poplatok na moste cez DUNAJ! Nepostačí vám ani diaľničná známka
Domáce
FOTO Z trhu sťahujú NEBEZPEČNÉ
Z trhu sťahujú NEBEZPEČNÉ šarže známej potraviny: Našli v nej kúsky SKLA!
Domáce
Polícia v Žilinskom kraji odhalila 11 vodičov pod vplyvom alkoholu, traja spôsobili nehodu
Polícia v Žilinskom kraji odhalila 11 vodičov pod vplyvom alkoholu, traja spôsobili nehodu
Žilina

Zahraničné

Namiesto propagandy západné strieľačky:
Namiesto propagandy západné strieľačky: V Severnej Kórei funguje kybernetová kaviareň
dromedar.sk
Čierna štatistika z hôr:
Čierna štatistika z hôr: 135 obetí lavín za jednu zimu! Počet obetí lavín v Európe je rekordný
Zahraničné
Pokus o vraždu bezdomovca!
Pokus o vraždu bezdomovca! Súd uložil chlapcom tresty
Zahraničné
ONLINE Vojna nekončí! Hlásia
ONLINE Vojna nekončí! Hlásia ÚTOKY na kľúčový uzol iránskej energetickej infraštruktúry, mosty a diaľnicu
Zahraničné

Prominenti

Kanye West, Bianca Censori
Bianca Censori opäť odhodila šaty: Prsia jej vytekajú a gaťky... Obliekla si detskú bielizeň?
Zahraniční prominenti
FOTO Matúš Kvietik
FOTO Šialená premena! Matúš Kvietik zmenil život od základu: Za toto ho treba pochváliť!
Domáci prominenti
Raper Kanye West
Stopka pre Kanyeho Westa v Británii? Vláda zvažuje povolenie jeho vstupu do krajiny!
Zahraniční prominenti
Erika Barkolová si užíva
Erika Barkolová si užíva nádherné chvíle: Odhalené telo a dobrá spoločnosť!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zábava sa zmenila na
Zábava sa zmenila na CHAOS! Tancujúci HUMANOID v reštaurácii zrazu zošalel a začal narážať do hostí
Zaujímavosti
Američanka našla poklad po
Američanka našla poklad po starej mame zo Slovenska: Nastal nečakaný PROBLÉM! Teraz prosí Slovákov o pomoc
Zaujímavosti
NAJBOHATŠÍ muž sveta na
NAJBOHATŠÍ muž sveta na 90 minút? Pozrite sa, ako dopadol Američan, ktorý našiel na konte ROZPRÁVKOVÝ MAJETOK!
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Dôkaz, na ktorý sme čakali desaťročia: ČIERNE DIERY sa správajú presne tak, ako predpovedal GÉNIUS
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce

Ekonomika

Premiér Fico avizuje novinku: Načrtol opatrenie, ktoré by malo pomôcť tisícom cestujúcich!
Premiér Fico avizuje novinku: Načrtol opatrenie, ktoré by malo pomôcť tisícom cestujúcich!
Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?
Pozor, štartuje jarná údržba tunelov: Obmedzenia budú pri Žiline aj na východe, pozrite si obchádzky!
Pozor, štartuje jarná údržba tunelov: Obmedzenia budú pri Žiline aj na východe, pozrite si obchádzky!

Šport

Dôležitá správa pre Nemca a celé New Jersey: V klube sa rozhodli pre zásadný krok
Dôležitá správa pre Nemca a celé New Jersey: V klube sa rozhodli pre zásadný krok
NHL
Lukaku by sa mal do Neapola vrátiť budúci týždeň, trest ho určite neminie: Vie, že to bude mať následky
Lukaku by sa mal do Neapola vrátiť budúci týždeň, trest ho určite neminie: Vie, že to bude mať následky
Serie A
Vďaka zo srdca rodine, trénerom, fanúšikom: Miláčik Arsenalu oznámil veľkú správu, niet cesty späť
Vďaka zo srdca rodine, trénerom, fanúšikom: Miláčik Arsenalu oznámil veľkú správu, niet cesty späť
Anglicko
Domáci šampionát sa blíži: Slovenskí futbalisti dva mesiace pred ME podľahli Čechom
Domáci šampionát sa blíži: Slovenskí futbalisti dva mesiace pred ME podľahli Čechom
Malý futbal

Auto-moto

Morgan už má 25 rokov motory BMW, nemohlo to dopadnúť lepšie
Morgan už má 25 rokov motory BMW, nemohlo to dopadnúť lepšie
Zaujímavosti
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Zákonník práce
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Rady, tipy a triky
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Motivácia a inšpirácia
Ste negativisti? Objavte spôsob, ako vyjsť zo začarovaného kruhu a zmeniť svoj pracovný život
Ste negativisti? Objavte spôsob, ako vyjsť zo začarovaného kruhu a zmeniť svoj pracovný život
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Jednohubky

Technológie

Misia Artemis II prepísala históriu: Takto ďaleko od Zeme sa ľudia ešte nikdy nedostali. NASA odštartovala novú éru letov k Mesiacu
Misia Artemis II prepísala históriu: Takto ďaleko od Zeme sa ľudia ešte nikdy nedostali. NASA odštartovala novú éru letov k Mesiacu
Vesmír
B-2 bombardéry zasiahli bunker v Teheráne: USA použili najťažšie konvenčné bomby
B-2 bombardéry zasiahli bunker v Teheráne: USA použili najťažšie konvenčné bomby
Moderná vojna a konflikty
WhatsApp hovory sa čoskoro výrazne zlepšia. Ak často telefonuješ v hluku, toto ťa bude zaujímať
WhatsApp hovory sa čoskoro výrazne zlepšia. Ak často telefonuješ v hluku, toto ťa bude zaujímať
Správy
Rusko si strelilo do vlastnej nohy. V snahe ovládnuť internet uvrhlo časť krajiny do digitálneho chaosu
Rusko si strelilo do vlastnej nohy. V snahe ovládnuť internet uvrhlo časť krajiny do digitálneho chaosu
Správy

Bývanie

5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness

Pre kutilov

Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Záhrada
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Okrasná záhrada
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
Okrasná záhrada
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Chalupa

