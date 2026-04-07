VÝPLATY politikov sú známe: O takých SUMÁCH sa Slovákom môže len snívať! Hlava štátu už nezarába najviac

BRATISLAVA - Ak sa bežný občan pozrie na svoju výplatnú pásku v čase po niekoľkých kolách konsolidácie verejných financií, veľa dôvodov na úsmev nenájde. Politikom na druhej strane prichádzajú na účet tisíce eur, o ktorých sa priemernému Slovákovi môže iba snívať. Najvyššiu mzdu už pritom viac nemá prezident, ako tomu bolo doteraz.
Na pravidelné mesačné mzdy politikov si posvietil portál Aktuality.sk. Ten sa odvoláva aj na údaje Štatistického úradu SR, ktorý zverejnil nové dáta začiatkom marca 2026. Tie popísali priemerné mzdy za minulý rok.
Politici si prilepšili aj preto, že stúpla priemerná mzda oproti roku 2024. Portál prepočítal hrubé príjmy na čistý príjem a ukázal, koľko politici zarábajú.
Prezident
Najvyšší hrubý príjem má práve hlava štátu - prezident, ktorým je momentálne Peter Pellegrini. Jeho hrubá mzda predstavuje 19 440 eur. Ide o 12-násobok priemernej mzdy za predchádzajúci rok. Táto mzda sa v roku dostala na úroveň 1 620 eur. Politici navyše hlave štátu plat nezmrazili. Tým pádom príde aj k nárastu miezd našich politických predstaviteľov, avšak, tá bude oklieštená aj pre súčasný stav verejných financií.
Ak sa zráta čistá mzda Pellegriniho s jeho paušálnymi náhradami, ktoré sú na úrovni vyše 1 327 eur, výsledná mzda predstavuje 10 141, 57 eura.
Pellegrini sa však už nechal počuť, že akékoľvek finančné prilepšenia oproti minulému roku minie na dobročinné účely, konkrétne ich chce venovať Lige proti rakovine.
Premiér
U predsedu vlády sa situácia zmenila a podľa všetkého mesačne už dokonca zarobí aj viac ako hlava štátu. Tá doteraz v tomto porovnávaní platov stále viedla.
Portál kalkuluje aj s faktom, že si vláda z´vyšila výšku paušálnych náhrad, ktoré navyše nepodliehajú zdaneniu. Výsledok je ten, že kým premiér Robert Fico má v hrubej mzde len niečo cez 3 112 eur mesačne, k jeho výplatnej páske sa prirátajú ešte spomínané paušálne náhrady vo výške 7 290 eur. Dohromady tak Fico zarobí mesačne 10 402,50 eur, čo je o niekoľko stoviek viac ako prezident.
Ministri
Portál sa zameral na výplatné pásky aj u vicepremiérov a ministrov aktuálnej vlády. Pochopiteľne, aj im stúpla výška paušálnych náhrad. Minister pri zrátaní jeho čistej mzdy, ktorá je na úrovni vyše 2 707 eur dostane ešte paušálne náhrady vo výške 5 022 eur. Dohromady tak ide o sumu 7 729,70 eur mesačne na výplatnej páske ministra.
Poslanci
Poslední politickí predstavitelia v porovnaní miezd sú poslanci, pretože dostanú "najmenej". Tu sa situácia mení aj podľa toho, či má alebo nemá ten-ktorý poslanec trvalé bydlisko v Bratislave. Ak ho má mimo hlavné mesto, tak sa výška mzdy mení tak, že sa zvyšuje mesačná inkasovaná suma.
Poslanecký plat zostáva na úrovni minulého roka, pričom je ešte znížený o 10 percent pre súčasnú ekonomickú situáciu. Stále však ide o atraktívnu sumu, ak ju porovnáme s priemerným slovenským platom. Čistá mzda je 2 441,68 eur a k tomu sa prirátajú paušálne náhrady v podobe 3 200,40 eur.
Poslanec z lokality mimo Bratislavy tak dohromady mesačne zarobí 5 642,08 eur, poslanec z Bratislavy o niečo menej. Ide o rozdiel 1,8-násobku mzdy. Funkčný príplatok vo výške takmer 500 eur navyše dostáva predseda Národnej rady. Podpredsedovia NR SR dostanú asi 330 eur naviac. O 166 eur si k výplate prilepšia aj predsedovia parlamentných výborov a podpredsedovia výborov o 83 eur.