Právnici varujú, že legislatívny proces na Slovensku je v neudržateľnom stave

BRATISLAVA - Legislatívny proces na Slovensku je v neudržateľnom stave. Zhodli sa na tom odborníci na ústavné, civilné a správne právo na okrúhlom stole, ktorý sa konal v stredu (15. 4.) na pôde Právneho inštitútu v Bratislave. Experti upozornili, že obchádzanie pravidiel ohrozuje základy právneho štátu. Informovali o tom z inštitútu.
„Zákonodarstvo je činnosť, ktorá sa musí diať podľa zákona a tvorcovia práva si musia uvedomovať svoju zodpovednosť v tomto procese. Ak štát nerešpektuje vlastné pravidlá pri tvorbe práva, hazarduje s predvídateľnosťou a stabilitou celého právneho prostredia,“ uviedol výkonný riaditeľ Právneho inštitútu Martin Krivák.
Kritika legislatívnych postupov
Experti kritizovali najmä využívanie poslaneckých iniciatív na obchádzanie štandardného procesu, nedostatočnú kvalitu a nízku výpovednú hodnotu analýz dosahov, a tiež uprednostňovanie politických cieľov pred odbornosťou. Apelujú na zákonodarcov a tvorcov práva, aby sa vrátili k rešpektovaniu legislatívnych pravidiel a judikatúry Ústavného súdu SR.
Diskusiu facilitovala bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „Táto diskusia je len začiatkom - v expertných debatách budeme pokračovať, kým nedosiahneme kultiváciu legislatívneho prostredia,“ dodal Krivák.