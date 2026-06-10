Masaker v Juhoafrickej republike: Streľba v slume si vyžiadala 12 obetí a deväť zranených

JOHANNESBURG - Najmenej 12 ľudí prišlo o život a deväť bolo zranených v Juhoafrickej republike, keď skupina mužov v noci na dnes začala strieľať v slume blízko Johannesburgu. Polícia po útočníkoch pátra, napísala agentúra Reuters.
Juhoafrická polícia vo vyhlásení uviedla, že spustila rozsiahle pátranie po viac ako desiatke podozrivých, ktorí prišli bielym vozidlom Toyota Quantum k husto osídlenej chudobnej štvrti Jumpers Informal Settlement ležiacej v priemyselnej oblasti Cleveland vo východnom Johannesburgu. Muži vstúpili do slumu oboma prístupovými cestami a začali strieľať. Potom rovnakým vozidlom zase odišli. Motív ich činu nie je známy.
Podľa informácií juhoafrických médií sú medzi mŕtvymi tri ženy a deväť mužov. Juhoafrická republika patrí ku krajinám s najvyšším počtom vrážd na svete. V krajine s viac ako 65 miliónmi obyvateľov je priemerne denne zabitých 60 ľudí, uviedol Reuters.