Vláda sa venovala personálnej stratégii v zdravotníctve i DataCentru: Rezort vnútra bude mať nového generálneho tajomníka služobného úradu

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR bude mať od štvrtka (16. 4.) nového generálneho tajomníka služobného úradu. Igora Tkačivského na tomto poste nahradí doterajší generálny riaditeľ sekcie legislatívy a právnych služieb MV Peter Ševcech. Výmenu na pozícii v stredu schválila vláda.
Ševcech má podľa zverejneného životopisu právnické vzdelanie z Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil v predstavenstve spoločnosti Trnavská teplárenská i vo viacerých bankách a inštitúciách ako právnik.
DataCentrum bude priamo určený prijímateľ peňazí z plánu obnovy
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom financií SR DataCentrum bude priamo určený prijímateľ financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Peniaze má použiť na nákup nových sieťových zariadení a komponentov. Organizácia má dostať v rámci Komponentu 16 plánu obnovy celkovo viac ako 2,3 milióna eur. Vyplýva to z materiálu ministerstva vnútra, ktorý v stredu schválila vláda.
„Projekt zahŕňa nákup nových hardvérových sieťových zariadení a komponentov nevyhnutných na efektívne fungovanie inštitúcií verejnej správy, ako aj na zabezpečenie ich schopnosti flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky v oblasti digitalizácie, spracovania údajov a poskytovania služieb občanom,“ uviedol rezort vnútra v materiáli.
Z dokumentu vyplýva, že zámerom projektu je okrem zabezpečenia nových hardvérových sieťových komponentov aj zefektívnenie administratívnych činností. „Projekt zároveň prispeje k modernizácii infraštruktúry, čím sa zvýši efektívnosť, transparentnosť a bezpečnosť procesov,“ napísalo ministerstvo vnútra v materiáli.
MIRRI bude členom združenia DEUS
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude od 1. mája členom záujmového združenia právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktorého úlohou je podporovať digitalizáciu samospráv a skvalitňovať elektronické služby. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
„Súčasťou tohto pôsobenia bude môcť byť zdieľanie odborných poznatkov a skúseností s cieľom zefektívniť procesy smerujúce k zlepšeniu úrovne informatizácie a elektronizácie verejnej správy. Členstvo v združení DEUS zároveň umožní efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov a odborných kapacít, čím sa územnej samospráve poskytne ďalší mechanizmus na zníženie jej finančného zaťaženia,“ vysvetlilo MIRRI v predloženom návrhu.
DEUS založili v roku 2011 Ministerstvo financií SR spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). V máji 2025 vláda schválila za tretieho člena Ministerstvo vnútra SR.
Slovensko má kriticky nízky počet zdravotníkov, MZ navrhuje opatrenia
Slovensko má dlhodobo kriticky nízky počet zdravotníkov. Ak chce do roku 2040 dosiahnuť priemerný štandard krajín Európskej únie, bude musieť na trh práce doplniť približne 77.000 zdravotníkov, pričom asi polovicu majú tvoriť sestry a približne štvrtinu lekári. Konštatuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v návrhu Národnej stratégie stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorý v stredu schválila vláda. Rezort v ňom predstavuje návrh konkrétnych opatrení na stabilizáciu personálu a udržanie zdravotníkov v systéme.
„Stratégia reaguje na dlhodobý nedostatok zdravotníckych pracovníkov, ich nerovnomerné regionálne rozloženie, starnutie pracovnej sily a odlev odborníkov do zahraničia. Cieľom stratégie je vytvoriť dlhodobo udržateľný systém plánovania, vzdelávania, motivácie a stabilizácie zdravotníckych pracovníkov vo všetkých segmentoch zdravotnej starostlivosti,“ uviedol rezort.
Navrhnuté opatrenia rozdelil do troch úrovní - krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Pri každom opatrení určil gestorov aj rámcový harmonogram. V krátkodobom horizonte (2026 - 2028) sa kroky týkajú najmä okamžitej stabilizácie zdravotníckeho systému. Ministerstvo chce ako prvé zabezpečiť vypĺňanie Národného registra zdravotníckych pracovníkov a získať prístup k dátam potrebným na určenie nedostatkových zdravotníckych povolaní.
Medzi krátkodobé opatrenia patria viaceré kroky k rozšíreniu siete študijných odborov o študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra na vybraných stredných zdravotníckych školách. Ministerstvo tiež uvažuje o úpravách dĺžky niektorých špecializačných odborov pre lekárov s cieľom zefektívniť špecializačné vzdelávanie a urýchliť nástup odborníkov do systému.
Navrhuje aj rozšíriť kompetencie sestier a pôrodných asistentiek
Navrhuje takisto rozšíriť kompetencie sestier a pôrodných asistentiek v oblasti preskripcie zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Opatrenia sa týkajú aj rozšírenia farmaceutických služieb tak, aby úloha lekárnika nebola viazaná len na výdaj liekov, ale zahrnula aj poradenstvo, skríning a podporu pacientov pri dodržiavaní liečby.
Strednodobé opatrenia (2029 - 2034) sa sústreďujú najmä na modernizáciu vzdelávania a stabilizáciu zdravotníckeho personálu. Zahŕňajú monitorovanie migrácie absolventov a zdravotníkov, zavádzanie mentoringu na zdravotníckych školách a zosúlaďovanie študijných programov s európskymi požiadavkami. Rezort tiež plánuje posilniť adaptačné vzdelávanie po nástupe do praxe a modernizovať pedagogickú prípravu na stredných zdravotníckych školách.
Návrhy zároveň počítajú s posilnením personálnych kapacít ministerstva, efektívnejším prijímaním zdravotníkov zo zahraničia, rozvojom partnerstiev pre odbornú prax a stabilizačnými benefitmi pre študentov a zdravotníkov. Rezort sa chce tiež zamerať na rozvoj programov na podporu duševného zdravia pracovníkov a prevenciu syndrómu vyhorenia.
Dlhodobé opatrenia (2035 - 2040) sa zameriavajú na udržateľný rozvoj ľudských zdrojov, modernizáciu infraštruktúry, digitalizáciu procesov a zavádzanie inovatívnych prístupov do zdravotníctva. Medzi návrhmi je budovanie centralizovaných šatní pre zdravotnícky personál, posilnenie bezpečnosti sestier pri poskytovaní neodkladnej starostlivosti, zavedenie štipendijnej schémy viazanej na zotrvanie v slovenskom zdravotníctve či návrh daňových bonusov pre zdravotníkov. Rezort takisto plánuje posilniť zapojenie profesijných komôr do tvorby politík.
Ministerstvo upozornilo, že navrhované riešenia budú účinné len vtedy, ak ich bude sprevádzať reforma riadenia zdravotníctva a primerané financovanie. Finančné náklady jednotlivých opatrení zatiaľ nevyčíslil. „Cieľom dokumentu je vytvorenie nových pracovných skupín v spolupráci s ďalšími rezortmi. Tie následne pripravia detailné implementačné plány vrátane finančných dosahov,“ vysvetlil rezort.
ÚV v roku 2025 doručili 661 podaní, z toho 55 sťažností a šesť petícií
V roku 2025 doručili Úradu vlády SR celkom 661 podaní, z toho šesť petícií, 55 sťažností, 322 iných podaní a 278 písomností súvisiacich s vybavovaním podaní všetkých druhov. Vyplýva to z informácie o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2025 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy, ktorú kabinet zobral na stredajšom rokovaní na vedomie.
„Z celkového počtu 55 sťažností doručených v roku 2025, vrátane dvoch sťažností, ktorých vybavovanie prešlo z roku 2024 do nasledujúceho roka, postúpil ÚV 24 sťažností vecne príslušným orgánom,“ uviedli predkladatelia materiálu. Úrad prešetril 13 sťažností, 18 sťažností bolo odložených, k 31. decembru ostali nevybavené dve sťažnosti. „Z 13 prešetrených sťažností nebola ani v jednom prípade zistená nesprávna aplikácia zákona o sťažnostiach pri vybavovaní predchádzajúcich sťažností orgánmi verejnej správy a všetky boli vyhodnotené ako neopodstatnené,“ dodali autori informácie.
Celkový počet sťažností bol o 21 nižší ako v roku 2024, naopak, počet petícií medziročné stúpol o tri, celkovo ich vlani ÚV prijal šesť. Vecné zameranie petícií smerovalo do pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (upozornenie na alarmujúcu situáciu psov v niektorých osadách), zahraničných vecí a európskych záležitostí (výzva na zrušenie sankcií proti Ruskej federácii), životného prostredia (nesúhlas so schválením strategickej investície a následnej výstavby a realizácie novej vodnej nádrže a prečerpávacej vodnej elektrárne v lokalite Látky - Čechánky), dopravy (riešenie havarijného stavu oporného múru pod cestou v katastrálnom území Milochov a tiež žiadosť o rekonštrukciu cesty Veľká Dolina - Malá Dolina v katastrálnom území Dobroč) i oblasti územného plánovania a výstavby (žiadosť o výkon štátneho stavebného dohľadu). Jednu prijatú petíciu postúpil ÚV vecne príslušným orgánom, jednu petíciu vybavil odpoveďou a štyri petície odložil.