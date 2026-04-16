Tvrdá rana z Ameriky: Známa košická firma hlási hromadné prepúšťanie, zamestnanci zostali v šoku!

KOŠICE - Východné Slovensko zasiahla nečakaná správa z IT sektora, ktorý doteraz patril k najstabilnejším pilierom regiónu. Košická technologická spoločnosť ABB Solutions Slovakia oznámila hromadné prepúšťanie, ktoré pripraví o prácu desiatky kvalifikovaných odborníkov. Dôvodom radikálneho kroku je nečakané rozhodnutie kľúčového klienta zo Spojených štátov, ktoré firmu prinútilo k drastickým organizačným zmenám.
Spoločnosť ABB Solutions Slovakia, ktorá je súčasťou americkej skupiny ABB Optical Group a špecializuje sa na služby v oblasti očnej starostlivosti, čelí vážnej kríze. Firma, ktorá v metropole východu zamestnáva viac ako sto ľudí, musela pristúpiť k najnepopulárnejšiemu opatreniu. Ústredie práce už eviduje nahlásené hromadné prepúšťanie, ktoré sa má pôvodne dotknúť 66 ľudí, hoci spoločnosť neskôr počet skorigovala na 61 zamestnancov. Upozornili na to Aktuality.
Dôvodom je náhle ukončenie projektu zo strany amerického partnera. Celý proces odchodu zamestnancov nebude okamžitý, ale má prebiehať postupne v niekoľkých fázach od apríla až do septembra 2026.
Okolo spôsobu, akým sa pracovníci dozvedeli o strate zamestnania, sa objavili rozporuplné informácie. Časť zamestnancov tvrdila, že správa o rušení miest sa k nim dostala prostredníctvom pravidelného firemného newslettra, čo v kolektíve vyvolalo vlnu rozhorčenia. Vedenie spoločnosti sa však bráni a tvrdí, že správa bola najskôr komunikovaná osobne na celofiremnom stretnutí za účasti vedenia z USA a až následne bola zaslaná písomne.
Do sídla prišli aj ľudia z Úradu
Vzhľadom na rozsah prepúšťania do procesu vstúpili aj štátne inštitúcie. V sídle firmy sa už uskutočnilo stretnutie so zástupcami Úradu práce a Sociálnej poisťovne. Tí mali ľuďom, ktorí čoskoro prídu o prácu, vysvetliť ich práva a ďalší postup pri hľadaní novej práce.
„Dotknutým zamestnancom sme zároveň poskytli možnosť bezplatných konzultácií s externými právnikmi bez prítomnosti zamestnávateľa,“ uviedol HR konzultant spoločnosti Peter Štupák. Firma podľa neho dbá na to, aby bol proces v súlade so Zákonníkom práce a aby si zachovali „rešpekt a ľudský prístup“.