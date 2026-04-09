DESIVÁ výpoveď na súde: Sériový vrah sa priznal k ZABITIU ôsmich žien a pritom sa smial! Ich telá našli na pláži

RIVERHEAD – Spojenými štátmi otriasa prípad sériového vraha. Na pojednávaní v New Yorku sa mal bývalý architekt priznať k tomu, že cielene zabil až osem žien. V minulosti pritom hovoril o siedmich vraždách. Prípad sa ťahal dlhé roky. Pozostatky nezvestných osôb našli na pláži.
V stredu 8. apríla prebiehalo na okresom súde v Suffolku (USA) pojednávanie s viacnásobným vrahom. Rex Heruermann (62) mal za 17 rokov zabiť osem žien, pričom k poslednej vražde sa priznal len nedávno. Okrem toho súhlasil, že počas vyšetrovania bude FBI plne k dispozícii. V rámci dohody o vine a treste tak bude obvinený "len" zo siedmich vrážd. Na súdnom pojednávaní bol pohľad na obvineného priam desivý. Vyzeral úplne pokojne a takmer sa rozosmial.
Dostane doživotie
Heuermann všetky svoje obete najprv uškrtil a telá potom zakopal na rôznych plážach v Gilgo Beach, Manorville a Southamptone. I keď ďalšie, pravdepodobne už posledné, pojednávanie je naplánované na 17. júna, obvinený bude zrejme odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Informuje BBC. Oficiálne mu budú vynesené tri po sebe idúce doživotné tresty a štyri tresty odňatia slobody v minimálnej dĺžke 25 rokov.
Súdne pojednávanie prebiehalo pre veľký záujem médií a verejnosti v priestoroch telocvične Policajnej akadémie okresu Suffolk, a len 5 mesiacov po tom, ako bol Heuermannovi vynesený prvý doživotný trest za mrežami. Okresný prokurátor Raymond Tierney na tlačovej konferencii zhruba po polhodinovom pojednávaní vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a blízkym všetkých obetí. "Vystupoval ako neškodný sused od vedľa. Ale nevyšlo mu to," povedal. Na súde boli prítomné aj manželka a dcéra obvineného.
Obhajca vraha
Právnik Michael Brown, ktorý na súde vystupoval ako obhajca Rexa Heuermanna povedal, že po priznaní viny sa jeho klientovi uľavilo. "Pobyt za mrežami bude brať môj klient ako očistec za svoje činy," povedal pre NBC News.
Medzi rokmi 2010 a 2011 sa na Gilgo Beach, v južnej časti Long Islandu (New York City), našlo 11 ľudských pozostatkov, z ktorých väčšinu odhalili ako časti tiel prostitútok. Vyšetrovatelia do dnešných dní nemohli uveriť, že všetky vraždy spáchala jedna osoba.
Niektoré boli sexuálne pracovníčky
Heuermann je obvinený zo zabitia Melissy Barthelemyovej (†24), Megan Watermanovej (†22) a Amber Costellovej (†27). Podľa foréznych expertov boli ženy usmrtené v rokoch 2009 a 2010. Telá zabalil do vriec. Niektoré obete boli sexuálne pracovníčky a na stretnutie ich vylákal ako bežný zákazník, ktorý za služby zaplatí. Po každej vražde mobil vždy vyhodil a zaobstaral si nový. K identifikácii vraha (DNA) dopomohla aj nedojedená pizza v odpadkovom koši v centre Manhattanu.
V roku 2024 prišlo obvinenie z vraždy štvrtej ženy, Maureen Brainard-Barnesovej (†25) a neskôr zo zabitia ďalších troch. Pozostatky Sandry Costillovej (†28) našli v Southamptone v roku 1993, Valeria Mackova (†24) zmizla v roku 2000 a a Jessica Taylorová (†20) v roku 2003.
K zatknutiu prišlo až v roku 2023. bezpečnostné kamery zaznamenali, ako ho v centre New Yorku počas bežnej dopravnej špičky zadržali viacerí policajti.
K poslednej vražde sa priznal až po zadržaní, keď zmenil svoju predošlú výpoveď. Obeťou bola Karen Vergatová, ktorá zmizla v roku 1996. Úrady uviedli, že jeho manželka Asa Ellerupová bola v čase vrážd mimo domu a preto o ničom netušila.