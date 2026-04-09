Štvrtok9. apríl 2026, meniny má Milena, zajtra Igor

DESIVÁ výpoveď na súde: Sériový vrah sa priznal k ZABITIU ôsmich žien a pritom sa smial! Ich telá našli na pláži

Viacnásobný vraj Rex Heuermann na súdnom pojednávani v Suffolk County
Viacnásobný vraj Rex Heuermann na súdnom pojednávani v Suffolk County (Zdroj: SITA/AP/James Carbone/Newsday)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

RIVERHEAD – Spojenými štátmi otriasa prípad sériového vraha. Na pojednávaní v New Yorku sa mal bývalý architekt priznať k tomu, že cielene zabil až osem žien. V minulosti pritom hovoril o siedmich vraždách. Prípad sa ťahal dlhé roky. Pozostatky nezvestných osôb našli na pláži.

V stredu 8. apríla prebiehalo na okresom súde v Suffolku (USA) pojednávanie s viacnásobným vrahom. Rex Heruermann (62) mal za 17 rokov zabiť osem žien, pričom k poslednej vražde sa priznal len nedávno. Okrem toho súhlasil, že počas vyšetrovania bude FBI plne k dispozícii. V rámci dohody o vine a treste tak bude obvinený "len" zo siedmich vrážd. Na súdnom pojednávaní bol pohľad na obvineného priam desivý. Vyzeral úplne pokojne a takmer sa rozosmial. 

Dostane doživotie  

Heuermann všetky svoje obete najprv uškrtil a telá potom zakopal na rôznych plážach v Gilgo Beach, Manorville a Southamptone. I keď ďalšie, pravdepodobne už posledné, pojednávanie je naplánované na 17. júna, obvinený bude zrejme odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Informuje BBC. Oficiálne mu budú vynesené tri po sebe idúce doživotné tresty a štyri tresty odňatia slobody v minimálnej dĺžke 25 rokov. 

Súdne pojednávanie prebiehalo pre veľký záujem médií a verejnosti v priestoroch telocvične Policajnej akadémie okresu Suffolk, a len 5 mesiacov po tom, ako bol Heuermannovi vynesený prvý doživotný trest za mrežami. Okresný prokurátor Raymond Tierney na tlačovej konferencii zhruba po polhodinovom pojednávaní vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a blízkym všetkých obetí. "Vystupoval ako neškodný sused od vedľa. Ale nevyšlo mu to," povedal. Na súde boli prítomné aj manželka a dcéra obvineného. 

Obhajca vraha

Právnik Michael Brown, ktorý na súde vystupoval ako obhajca Rexa Heuermanna povedal, že po priznaní viny sa jeho klientovi uľavilo. "Pobyt za mrežami bude brať môj klient ako očistec za svoje činy," povedal pre NBC News. 

Medzi rokmi 2010 a 2011 sa na Gilgo Beach, v južnej časti Long Islandu (New York City), našlo 11 ľudských pozostatkov, z ktorých väčšinu odhalili ako časti tiel prostitútok. Vyšetrovatelia do dnešných dní nemohli uveriť, že všetky vraždy spáchala jedna osoba. 

Niektoré boli sexuálne pracovníčky 

Heuermann je obvinený zo zabitia  Melissy Barthelemyovej (†24), Megan Watermanovej (†22) a Amber Costellovej (†27). Podľa foréznych expertov boli ženy usmrtené v rokoch 2009 a 2010. Telá zabalil do vriec. Niektoré obete boli sexuálne pracovníčky a na stretnutie ich vylákal ako bežný zákazník, ktorý za služby zaplatí. Po každej vražde mobil vždy vyhodil a zaobstaral si nový. K identifikácii vraha (DNA) dopomohla aj nedojedená pizza v odpadkovom koši v centre Manhattanu. 

V roku 2024 prišlo obvinenie z vraždy štvrtej ženy, Maureen Brainard-Barnesovej (†25) a neskôr zo zabitia ďalších troch. Pozostatky Sandry Costillovej (†28) našli v Southamptone v roku 1993, Valeria Mackova (†24) zmizla v roku 2000 a a Jessica Taylorová (†20) v roku 2003. 

K zatknutiu prišlo až v roku 2023. bezpečnostné kamery zaznamenali, ako ho v centre New Yorku počas bežnej dopravnej špičky zadržali viacerí policajti.

K poslednej vražde sa priznal až po zadržaní, keď zmenil svoju predošlú výpoveď. Obeťou bola Karen Vergatová, ktorá zmizla v roku 1996. Úrady uviedli, že jeho manželka Asa Ellerupová bola v čase vrážd mimo domu a preto o ničom netušila. 

Viac o téme: Architekt VrahProstitútkyPojednávaniePriznanieDohoda o vine a tresteSúd USANew YorkLong IslandRex HeuermannGilgo Beach
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

BRUTÁLNA VRAŽDA! Syn ZABIL
BRUTÁLNA VRAŽDA! Syn ZABIL matku (†61) ohavným spôsobom, polícia našla jej telo v MOČIARI!
Zahraničné
FOTO Konstantin A. z Krasnojarska
Do Putinovej armády vstúpil vrah, znásilnil aj vlastnú matku (64)! Namiesto väzenia pôjde na front
Zahraničné
Českí policajti prenasledovali samovraha,
VEĽKÁ AKCIA na Morave: Policajti prenasledovali SAMOVRAHA, spôsobil HROZNÚ nehodu! Zranil ďalších troch ľudí
Zahraničné
DRÁMA na futbalovom zápase:
DRÁMA na futbalovom zápase: Nájomný vrah plánoval ZABIŤ jedného z hráčov súpera! TOTO ho odhalilo
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pikantnosti zo spálne obľúbenej herečky! Chlebcová prijala nevšednú výzvu: Každý deň má s mužom sex!
Pikantnosti zo spálne obľúbenej herečky! Chlebcová prijala nevšednú výzvu: Každý deň má s mužom sex!
Prominenti
V Tatranskej galérii vystavuje fotografie Tatier dlhoročný fotoreportér TASR Kapusta
V Tatranskej galérii vystavuje fotografie Tatier dlhoročný fotoreportér TASR Kapusta
Správy
V SNM otvorili výstavu Zlatý vek Židov v Al-Andaluse
V SNM otvorili výstavu Zlatý vek Židov v Al-Andaluse
Správy

Domáce správy

Mazurek pohorel v USA:
Mazurek pohorel v USA: ZDRVUJÚCA odpoveď ambasády, žiadne víza nedostanete, vraj je členom nacistickej strany!
Domáce
FOTO Počasie sa zbláznilo: Aprílová
Počasie sa zbláznilo: Aprílová vlna horúčav prepíše históriu! Slovensko však čaká mrazivý šok
Domáce
Prezident Peter Pellegrini podpisuje
Stav ohrozenia v Ústave SR zrejme nebude: Politici sa dohodli inak
Domáce
PSK dokončil veľkú rekonštrukciu cesty medzi Petrovany a Drienovom: Pomôže tisícom vodičov
PSK dokončil veľkú rekonštrukciu cesty medzi Petrovany a Drienovom: Pomôže tisícom vodičov
Prešov

Zahraničné

FOTO Viacnásobný vraj Rex Heuermann
DESIVÁ výpoveď na súde: Sériový vrah sa priznal k ZABITIU ôsmich žien a pritom sa smial! Ich telá našli na pláži
Zahraničné
Melania Trumpová
Trumpová má toho dosť: Uviedla, že sa nikdy nepriatelila so sexuálnym delikventom Epsteinom
Zahraničné
Dohodli sa! Autonómne Faerské
Dohodli sa! Autonómne Faerské ostrovy majú novú centristickú koaličnú vládu
Zahraničné
Smutný koniec pátrania: Na
Smutný koniec pátrania: Na Špicbergoch pravdepodobne zahynul známy 70-ročný český lyžiar
Zahraničné

Prominenti

Záhady tela, Barbora Chlebcová
Pikantnosti zo spálne obľúbenej herečky! Chlebcová prijala nevšednú výzvu: Každý deň má s mužom sex!
Domáci prominenti
Muzikál MÜLLER – Život
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! A z tohto mala manželka Vanda strach
Domáci prominenti
Lela Ceterová v sexi
Totálne vyčerpaná Ceterová: Z akcie musela utiecť! Trápia ju obrovské bolesti...
Zahraniční prominenti
Slnko v sieti 2026
SLEDUJTE NAŽIVO: Kto ovládne Slnko v sieti? Slovenský film dnes čaká noc plná emócií
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Masáž, na ktorú nikdy
Masáž, na ktorú nikdy nezabudnú: Koniec mlčania! Desiatky ľudí prehovorili o ZVRHLOSTIACH, ktoré zažili počas procedúry
Zaujímavosti
Takto hneď ráno zistíte,
Takto hneď ráno zistíte, že vaša pečeň a žlčník majú problém
vysetrenie.sk
Tetovanie mu zmizlo pred
Tetovanie mu zmizlo pred očami, no potom prišlo PEKLO: Lekári v šoku sledovali, ako mu ODUMIERA krk!
Zaujímavosti
Neuveríte vlastným očiam: Tieto
Neuveríte vlastným očiam: Tieto LUXUSNÉ ŠATY viseli v charite za 5 eur! Ich SKUTOČNÁ CENA vás dorazí
Zaujímavosti

Dobré správy

Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce

Ekonomika

Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)

Šport

Mrazivý knokaut na východe: Slovan ovládol derby a v sérii diktuje drsné tempo
Mrazivý knokaut na východe: Slovan ovládol derby a v sérii diktuje drsné tempo
Tipsport liga
Za likvidačný faul v poslednom zápase pyká: Disciplinárka tvrdo potrestala kapitána Mezeia
Za likvidačný faul v poslednom zápase pyká: Disciplinárka tvrdo potrestala kapitána Mezeia
Tipsport liga
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Slovensko
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo by ste mali prestať dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Prečo by ste mali prestať dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Práca a voľný čas
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Získaj prácu
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Motivácia a produktivita
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty

Technológie

Nový AI systém CLAK umožňuje dronom lietať bez GPS aj bez kamier v zložitom prostredí
Nový AI systém CLAK umožňuje dronom lietať bez GPS aj bez kamier v zložitom prostredí
Armádne technológie
Britské letectvo našlo spôsob, ako nelikvidovať drony extrémne draho. Typhoon otestoval lacné rakety APKWS
Britské letectvo našlo spôsob, ako nelikvidovať drony extrémne draho. Typhoon otestoval lacné rakety APKWS
Armádne technológie
Misia Artemis II spustila prvé konšpirácie: Časť ľudí si myslí, že NASA celý let sfalšovala, toto sú ich argumenty
Misia Artemis II spustila prvé konšpirácie: Časť ľudí si myslí, že NASA celý let sfalšovala, toto sú ich argumenty
Hoaxy
Rusko tvrdí, že Ukrajina nasadila grafitové bomby z dronov: čo dokážu a prečo sú nebezpečné
Rusko tvrdí, že Ukrajina nasadila grafitové bomby z dronov: čo dokážu a prečo sú nebezpečné
Nezaradené

Bývanie

Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom

Pre kutilov

Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Záhrada
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Zelenina a ovocie
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Strecha
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Manželova kolegyňa sa začala pliesť do nášho vzťahu: Myslela som si, že spolu niečo majú a potom ma čakal šok
Partnerské vzťahy
Manželova kolegyňa sa začala pliesť do nášho vzťahu: Myslela som si, že spolu niečo majú a potom ma čakal šok
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Viacnásobný vraj Rex Heuermann
Zahraničné
DESIVÁ výpoveď na súde: Sériový vrah sa priznal k ZABITIU ôsmich žien a pritom sa smial! Ich telá našli na pláži
Potápač zachytili rybu konca
Zahraničné
Neuveriteľné stretnutie zachytené na VIDEU: Blíži sa KONIEC sveta? Potápač natočil vzácnu rybu
Mazurek pohorel v USA:
Domáce
Mazurek pohorel v USA: ZDRVUJÚCA odpoveď ambasády, žiadne víza nedostanete, vraj je členom nacistickej strany!
Facka pre Orbána priamo
Zahraničné
Facka pre Orbána priamo na pódiu: Skandovanie o Rusoch ho zaskočilo, musel vyťahovať tromf s Američanmi

Ďalšie zo Zoznamu