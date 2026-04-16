Nedostatok remeselníkov trápi Slovensko: Fico volá po kvalifikovaných stavebných pracovníkoch

NITRA - Mladí murári z celého Slovenska si zmerali sily v praktických zručnostiach na celoštátnej súťaži žiakov stredných odborných škôl Skills Slovakia 2026. Desiaty ročník sa uskutočnil v cvičných dielňach Strednej odbornej školy stavebnej (SOŠS) v Nitre, informoval vyhlasovateľ súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Celoštátna súťaž Skills Slovakia 2026 v odbore murár rozvíja praktické remeselné zručnosti a prepája školy s praxou. Súťažiaci riešia reálne pracovné úlohy zo stavebnej praxe, pričom sa hodnotí kvalita práce, dodržanie technologických postupov, ale aj presnosť a estetika. Počas troch dní súťažilo šesť dvojčlenných postupujúcich družstiev zo súťaží Murár 2026 a Mladý remeselník 2025. Víťazstvo si odniesol domáci tím z Nitry.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) upozornil na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebníctve. „Som presvedčený, že budete mať toľko práce, koľko zvládnete, pretože objem požiadaviek je veľmi veľký,“ povedal účastníkom súťaže. „Keď na Slovensku chcete nájsť právnika, tak ich nájdete desiatich do jednej minúty. Ak však potrebujete nájsť dobrého majstra - murára, tesára, klampiara, tak vám to trvá desať dní, kým nájdete niekoho, kto má čas a je pripravený sa pustiť do danej zákazky,“ skonštatoval premiér.

Chýba 150-tisíc pracovníkov

Fico pripomenul, že slovenskej ekonomike chýba 150.000 zamestnancov. „Rozkopali sme Slovensko, staviame nemocnice, robíme práce na diaľničnej a cestnej sieti, pripravujeme PPP projekt na opravu 500 mostov. Na to všetko budeme potrebovať stavebné kapacity,“ uviedol.

Riaditeľka SOŠS v Nitre Ľubica Hlaváčová zdôraznila, že ambíciou projektu Skills Slovakia je vytvoriť sieť národných súťaží v odborných zručnostiach a ďalej ju rozvíjať, aby sa Slovensko mohlo prezentovať aj na medzinárodnej úrovni.

Súvisiace články

Slovenský priemér Robert Fico
Fico ukončil trojdennú oficiálnu návštevu Vietnamu
Domáce
Slovenský priemér Robert Fico
Slovensko a Vietnam prehlbujú partnerstvo: Fico hovorí o moste s EÚ, jadre aj zbrojárstve a novej spolupráci
Domáce
Robert Fico a Viktor
Fico bude maďarské voľby sledovať z Vietnamu: Orbánovi želá, aby sa mu naplnili všetky politické ciele
Domáce
FOTO Tlačová konferencia predsedu vlády
Fico nepodal trestné oznámenie pre voľby 2023: Tvrdí že do toho mohla zasahovať Británia v prospech PS
Domáce

Odporúčame

Števo Martinovič v šou Na správnej ceste zaspomínal na svoje cestovateľské zážitky
Števo Martinovič v šou Na správnej ceste zaspomínal na svoje cestovateľské zážitky
Reforma verejnej správy je strategickou otázkou pre budúcnosť krajiny, uviedol prezident
Reforma verejnej správy je strategickou otázkou pre budúcnosť krajiny, uviedol prezident
Iniciatíva Dialóg pre Slovensko má priniesť konkrétne riešenia pre regióny
Iniciatíva Dialóg pre Slovensko má priniesť konkrétne riešenia pre regióny
Chaos v ekonomike a odchody firiem: Smer tvrdí, že za problémy Slovenska nesie zodpovednosť opozícia
Domáce
Slovensko má všetky F-16: Poslednú stíhačku si prevzalo v americkom Tucsone
Domáce
Slovensko dostalo prvý systém protivzdušnej obrany Barak, uviedol Kaliňák
Domáce
Veľký záujem o výstavu v Levoči: Pravda o známej mramorovej buste odhalená!
Veľký záujem o výstavu v Levoči: Pravda o známej mramorovej buste odhalená!
Prešov

VEĽKÁ dopravná nehoda: Auto po ČELNEJ zrážke odhodilo na zastávku, kde čakali ľudia! Všetci utrpeli zranenia
Zahraničné
Trump oznámil prímerie: Izrael a Libanon sa dohodli na desaťdňovom zastavení bojov
Zahraničné
Priame rokovania Libanonu s Izraelom: Hizballáh hovorí o vážnej chybe, Trump oznámil prímerie
Zahraničné
EÚ a NATO posilnia spoluprácu: Lídri hovoria o obrane, Ukrajine a vyšších investíciách
Zahraničné

Nahý v saune ukázal všetko... Ani 27 rokov od Veľmi nebezpečných známostí nie je na zahodenie
Zahraniční prominenti
Žili v jednom dome s Nepelom, ale športové hviezdy z nich neboli: Dcéra Hildy Múdrej o slávnej mame
Domáci prominenti
Barami pod paľbou kritiky od političky Marcinkovej: Tvrdá reakcia známeho youtubera!
Domáci prominenti
Hviezde reality šou načisto preplo: Šialené, čím chcel dobiť pacienta v nemocnici!
Zahraniční prominenti

Vajcia a cholesterol: Nové odporúčania menia pohľad na potravinu, ktorej sa ľudia roky obávali
vysetrenie.sk
NAJDRAHŠÍ trik v dejinách? Mačka krívala až do momentu, kým majiteľka nevytiahla kreditku!
Zaujímavosti
Nádherný nález, ktorý vás vyjde PORIADNE DRAHO: Prečo zobrať parohy z lesa v skutočnosti znamená kradnúť život?
Zaujímavosti
Tajomný himalájsky kláštor: Tawang ukrýva rukopisy zo zlata a obraz namaľovaný krvou z nosa
dromedar.sk

Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Veľké porovnanie cien benzínu a nafty v Európe: Ako je na tom Slovensko v porovnaní so susedmi? (apríl 2026)
Veľké porovnanie cien benzínu a nafty v Európe: Ako je na tom Slovensko v porovnaní so susedmi? (apríl 2026)
Pripravte si hotovosť: Najväčšia slovenská banka hlási veľkú odstávku služieb!
Pripravte si hotovosť: Najväčšia slovenská banka hlási veľkú odstávku služieb!
Ruská vojnová ekonomika stráca dych: Putin priznal pokles hospodárstva, kritika režimu je čoraz ostrejšia!
Ruská vojnová ekonomika stráca dych: Putin priznal pokles hospodárstva, kritika režimu je čoraz ostrejšia!
Gigantická lotéria z USA mieri do Európy: Miliardové jackpoty majú rásť ešte rýchlejšie!
Gigantická lotéria z USA mieri do Európy: Miliardové jackpoty majú rásť ešte rýchlejšie!

VIDEO Parádny vstup do prípravy na MS: Slováci otočili zápas s favorizovaným Švajčiarskom
VIDEO Parádny vstup do prípravy na MS: Slováci otočili zápas s favorizovaným Švajčiarskom
Reprezentácia
Tragédia u našich susedov: Bývalý brankár Arsenalu a Juventusu zahynul pri autonehode
Tragédia u našich susedov: Bývalý brankár Arsenalu a Juventusu zahynul pri autonehode
Ostatné
Po prvej tretine boli odpísaní: Slovenskí hokejisti dostali od Fínov poriadnu nakladačku
Po prvej tretine boli odpísaní: Slovenskí hokejisti dostali od Fínov poriadnu nakladačku
Reprezentácia
Krok posilňujúci jeho väzby na Barcelonu: Príchod Messiho odštartuje novú klubovú kapitolu
Krok posilňujúci jeho väzby na Barcelonu: Príchod Messiho odštartuje novú klubovú kapitolu
Španielsko

TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Klasické testy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Predstavujeme
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Ekonomika

Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Práca a voľný čas
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Vzťahy na pracovisku
Tisíce ľudí si svojho spoľahlivého zamestnávateľa už vybrali. A čo vy?
Tisíce ľudí si svojho spoľahlivého zamestnávateľa už vybrali. A čo vy?
Hľadám prácu
Veľká zmena pre zamestnávateľov: Tieto žiadosti od júla vybavíte už len elektronicky
Veľká zmena pre zamestnávateľov: Tieto žiadosti od júla vybavíte už len elektronicky
Pre zamestnávateľov

Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Palacinky bez mlieka? Skúste použiť minerálku, ktorá ich robí neuveriteľne krehkými!
Palacinky bez mlieka? Skúste použiť minerálku, ktorá ich robí neuveriteľne krehkými!
Palacinky, lievance a waffle
Zabudni na klasiku – táto batátová omeleta zmení tvoje raňajky na zážitok!
Zabudni na klasiku – táto batátová omeleta zmení tvoje raňajky na zážitok!
Omelety

V Google Play a AppStore sa stále nachádzajú aplikácie, ktoré pomocou AI obnažia akúkoľvek fotku: Obchody tieto appky ponúkajú aj deťom
V Google Play a AppStore sa stále nachádzajú aplikácie, ktoré pomocou AI obnažia akúkoľvek fotku: Obchody tieto appky ponúkajú aj deťom
Bezpečnosť
Vyzerá ako dopravný robot, no zdanie klame: Americká armáda otestovala Hunter Wolf drona v jednom z najprísnejších vojenských testov
Vyzerá ako dopravný robot, no zdanie klame: Americká armáda otestovala Hunter Wolf drona v jednom z najprísnejších vojenských testov
Armádne technológie
Ursula von der Leyenová: „Európska aplikácia na overovanie veku je pripravená.“ Cez ňu si budeš overovať svoj vek pri návšteve stránok pre dospelých
Ursula von der Leyenová: „Európska aplikácia na overovanie veku je pripravená.“ Cez ňu si budeš overovať svoj vek pri návšteve stránok pre dospelých
Bezpečnosť
Vedci varujú, že AI vplýva na ľudí podobne ako efekt „varenej žaby“. Ak pri jej používaní pociťuješ toto, nie je to dobrý signál
Vedci varujú, že AI vplýva na ľudí podobne ako efekt „varenej žaby“. Ak pri jej používaní pociťuješ toto, nie je to dobrý signál
Umelá inteligencia

Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život

Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Okrasná záhrada
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Strecha

KVÍZ: Návrat do lavíc: 8 z 10 dospelých zlyhá na týchto otázkach zo základky, ako ste na tom vy?
Feminity
KVÍZ: Návrat do lavíc: 8 z 10 dospelých zlyhá na týchto otázkach zo základky, ako ste na tom vy?
Čelná zrážka v poľskom
Zahraničné
VEĽKÁ dopravná nehoda: Auto po ČELNEJ zrážke odhodilo na zastávku, kde čakali ľudia! Všetci utrpeli zranenia
Dmitrij Medvedev
Zahraničné
Rusi už sa vyhrážajú útokom aj na Česko: Spomenuli aj konkrétne miesto v Prahe!
Maďarský minister zahraničných vecí
Zahraničné
Minister Szijjártó sa našiel: TAKTO všetkých prekvapil! Bez obleku bol na nepoznanie
Obľúbený lacný obchod sťahuje
Domáce
Obľúbený lacný obchod sťahuje ďalší výrobok kvôli zdravotnému riziku! FOTO Predával sa rok a pol

