Taraba oficiálne mieri do TEJTO koaličnej strany: Naložil Huliakovi a OSTRO zaútočil na Zelenského!

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) je pripravený podať si v pondelok (16. 3.) prihlášku do Slovenskej národnej strany. Zároveň nevie o žiadnej ponuke vstupu do Smeru-SD. Nerozprával sa o tom ani s premiérom a predsedom strany Robertom Ficom. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
Taraba ani ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) nedostali pozvánku na sobotný (14. 3.) snem SNS. „Hlásim sa k SNS. Som jej nominantom vo vláde. Otázka je, či Slovenská národná strana vidí priestor, aby sme boli jej členovia,“ poznamenal. Taraba je podľa vlastných slov pripravený vstúpiť k národniarom. Zároveň dodal, že sa mu dobre spolupracuje so Šimkovičovou, je mu politicky a vo vláde blízka. Spoluprácu si nevie predstaviť s ministrom športu Rudolfom Huliakom (nezávislý).
Zároveň poukázal na to, že SNS ako vládna strana by mala komunikovať aj iné témy ako kritizovať Fica. „Myslím si, že hrať opozíciu v koalícii nie je vždy agenda, ktorá ľudí v čase, keď má vláda vykazovať súdržnosť, zaujíma,“ poznamenal minister.
Dotkol aj zonácii štyroch národných parkov
Taraba sa v diskusii dotkol aj zonácii štyroch národných parkov. K ich návrhom sú podľa neho stovky pripomienok. Rezort zapracuje napríklad najvyššiu ochranu lokalít s výskytom hlucháňa. Plánuje aj zvýšiť ochranné zóny. „V Tatranskom národnom parku atakujeme hranicu 70 percent. To bude prvý národný park na Slovensku, ktorý s istotou bude mať viac ako 50 percent najprísnejšie stráženej prírody,“ skonštatoval minister. V tejto súvislosti podľa neho prebieha aj diskusia o tom, čo je starý les, pretože slovenské zákony tento pojem nepoznajú.
Tvrdí tiež, že v prípade lyžiarskych svahov znižujú ochranu z tretieho stupňa na druhý. Rozdiel bude v tom, že majiteľ lyžiarskeho strediska nebude potrebovať od riaditeľa národného parku výnimku na niektoré aktivity, vysvetlil Taraba. Zopakoval aj, že Slovensko potrebuje postaviť zariadenia na energetické využitie odpadu. Nemali by sa stavať na zelených lúkach, ale na brownfieldoch či v priemyselných komplexoch. Ak sa spaľovne nepostavia, Slovensko bude podľa Tarabu odkázané voziť odpad do zahraničia. Spaľovne by tiež pomohli pri odstraňovaní envirozáťaží, myslí si.
Vyjadril sa aj k ropovodu Družba
Minister tiež najprv nesúhlasil s návrhom postavenia ZEVO v areáli bratislavského Slovnaftu, no po znížení kapacity návrh víta. „Pôvodne chceli mať 400.000 ton, ale ja som povedal, že táto kapacita je na Bratislavu prehnaná. (...) Tým, že som jasne zadefinoval, že 400.000-tonovú spaľovňu považujeme za niečo premrštené, tak to obmenili a na základe toho som potom reagoval,“ skonštatoval.
Taraba sa v relácii vyjadril aj k Ukrajine a poškodenému ropovodu Družba. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepovažuje za hodnoverného partnera. Myslí si tiež, že Ukrajina pod vedením Zelenského nepatrí do EÚ. Túto krajinu považuje za skorumpovaný štát.