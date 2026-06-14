Leoša Mareša zasiahla krutá rana: Zomrela mu najbližšia žena!

PRAHA - Český šoubiznis zasiahla smutná správa. Kateřina Niklová, dlhoročná asistentka a blízka spolupracovníčka Leoša Mareša, zomrela za doposiaľ nevyjasnených okolností. Ženu našli bez známok života v jej byte.
Leoš Mareš prežíva mimoriadne náročné chvíle. Českými médiami otriasla správa o smrti Kateřiny Niklovej, ženy, ktorá bola dlhé roky jeho najbližšou spolupracovníčkou a neoddeliteľnou súčasťou jeho profesionálneho života. Tmavovláska bola po boku obľúbeného moderátora prakticky na každom dôležitom pracovnom podujatí. Mnohí si ju navyše všimli pre nápadnú podobnosť s Marešovou manželkou Monikou. Práve tá sa stala dôvodom viacerých špekulácií, ktoré sa objavili na jeseň minulého roka.
Po jednej zo spoločenských akcií totiž Leoša Mareša a Kateřinu Niklovú videli odchádzať spolu. Počas večera trávili veľa času vo vzájomnej spoločnosti, čo okamžite rozprúdilo dohady o ich údajne bližšom vzťahu. Moderátor však všetky špekulácie rázne odmietol. „Je to moja kolegyňa, spolupracujeme spolu. To, že ona je žena a ja muž, ešte nič neznamená. Pracovať v zmiešanom kolektíve je predsa normálne,“ reagoval v tom čase.
Ako informoval český Blesk, v sobotu popoludní zasahovali policajti spolu s hasičmi v jednom z bytov na pražskej ulici Jiránkova. Po vstupe do bytu našli telo ženy bez známok života. Podľa predbežných zistení nič nenasvedčuje tomu, že by za jej smrťou stála cudzia osoba. Presnú príčinu úmrtia má určiť až nariadená pitva. Na miesto bola privolaná aj záchranná služba. Keďže na tele boli zjavné známky smrti, prípad si prevzal koroner. Policajti momentálne naďalej preverujú všetky okolnosti tragickej udalosti.
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