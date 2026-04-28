Vzbura proti novej spaľovni v Bratislave: Demokrati bijú na poplach, odborné posudky majú byť neaktuálne!

BRATISLAVA – Projekt novej spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft naráža na tuhý odpor. Hoci úrady nateraz nevidia zdravotné riziká, opozičná strana Demokrati spolu s odborníkmi tvrdia opak. Podľa nich sú v Bratislave limity znečistenia ovzdušia prekračované už dnes a ďalší zdroj znečistenia môže byť pre tisíce alergikov a astmatikov fatálny. Prípad preto posúvajú na prokuratúru a od ministerstva životného prostredia žiadajú okamžité preverenie starých odborných stanovísk.
Hlavným jablkom sváru je stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) z minulého roka. Demokrati sa domnievajú, že úrad pri schvaľovaní spaľovne CEZO Slovnaft ignoroval reálny stav ovzdušia v hlavnom meste aj sprísňujúce sa európske normy.
„Obraciame sa na prokuratúru s podnetom na preskúmanie zákonnosti stanoviska RÚVZ. Považujeme ho za nedostatočné a neobhájiteľné,“ uviedol podpredseda Demokratov Michal Kiča. Podľa neho dochádza k porušeniu princípu predbežnej opatrnosti, ktorý by mal byť pri ochrane zdravia občanov prvoradý.
Astmatici v ohrození?
Kritici projektu upozorňujú na paradox – zatiaľ čo jedna ruka štátu tvrdí, že riziko nehrozí, odborné útvary ministerstva životného prostredia podľa nich už dnes evidujú prekračovanie ročných či hodinových limitov pre oxidy dusíka a fotochemický smog.
„Bratislava už jednu spaľovňu má a tá navyše rozširuje svoje kapacity. Ďalšia spaľovňa v území, kde sú už dnes prekračované limity znečistenia, je nezodpovedné rozhodnutie,“ dopĺňa okresný predseda Demokratov Matúš Grznár.
Odpor voči spaľovni nie je len politickou témou. Proti zámeru sa jasne vyjadrili mestské časti Petržalka, Ružinov, Vrakuňa aj Podunajské Biskupice. Petíciu proti výstavbe doteraz podpísalo viac ako 20-tisíc ľudí.
Aktivisti a politici teraz vyzývajú ministerstvo životného prostredia, aby zabezpečilo nové a aktuálne posúdenie dopadov na zdravie obyvateľov. Argumentujú tým, že štát musí stáť na strane občanov a ich práva na čistý vzduch, a nie len na strane priemyselných záujmov.