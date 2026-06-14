DRUHÝ život Natalie Germani v USA: Namiesto úspechu tvrdý boj! A čo deti?

BRATISLAVA - Drsná realita za veľkou mlákou! Natália Germáni vedie život, ktorý mnohým pripomína splnený hollywoodsky sen. Spolu s rodinou totiž pendluje medzi Bratislavou, Prahou a New Yorkom! Život v Amerike však podľa nej nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou!
Natália Germani sa kvôli pracovným povinnostiam - nielen svojim, ale aj svojho manžela, hudobníka Martina Valihoru, neustále presúva cez oceán. Život v mekke svetového šoubiznisu má však od idylky ďaleko. „Je to náročný život, veľmi rýchly, chaotický a je tam obrovský tlak. Ale na druhej strane je Amerika rôznorodá. Ja môžem hovoriť iba o New Yorku, lebo s tým mám reálnu skúsenosť. Ten je tak extrémne multikultúrny a inšpiratívny, že ja s mojou povahou tam vždy prichádzam s najväčším šťastím a radosťou... keď vidím všetky farby, kultúry a jazyky. Musím však povedať, že sa veľmi rada vraciam na Slovensko a do Čiech si vydýchnuť,“ priznáva otvorene sympatická herečka.
Hoci by si mnohí mysleli, že Natália už v USA dobýja filmové ateliéry, realita vyzerá inak. Najviac sa jej totiž paradoxne darí u našich susedov, ktorí ju doslova zasypávajú prácou. „Momentálne mám veľmi veľa ponúk práve z Čiech, z čoho mám extrémnu radosť a veľmi za to ďakujem, že si ma tento trh nejako osvojil, napriek tomu, že nie som ich. Tá Amerika je predsa len trošku zložitejšia. Tam je kariérny postup pomalý, človek musí byť neskutočne vytrvalý a stále robiť kastingy. Tak to proste je... Je tam veľmi veľa ľudí a obrovská konkurencia,“ hovorí bez servítky o drsnom boji.
Natália však kvôli zatvoreným dverám do vankúša neplače. „Ja som na toto absolútne vyzbrojená. Ja som už toľkokrát počula v živote "nie", že to slovo mi povie iba to, že nabudúce to možno bude "áno". Tam je to nastavené tak, že už samotná pozvánka na kasting je hotový zázrak. To sito je zo státisícov ľudí, a keď sa dostanete do užšieho výberu, kde je ich stále napríklad dvadsaťtisíc, tak je to úspech. Konkurencia je obrovská, ale nevzdávam sa,“ dodáva krásna herečka.
Okrem kariéry však s manželom musia riešiť aj to, ako tento kočovný život vplýva na ich deti. Neustále balenie kufrov a zmeny časových pásiem sú náročné aj na detský režim. Kde sa ich ratolesti zdržujú najradšej?
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