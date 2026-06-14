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Šialená Trumpova bezohľadnosť: Stavia luxusný golfový rezort na vietnamských hroboch!

Donald Trump zbožňuje golf.
Donald Trump zbožňuje golf. (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

HANOJ - Luxusný projekt spojený s menom amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvoláva vo Vietname rozruch. Výstavba rozsiahleho rezortu zasiahne tisíce rodín a niektoré z nich musia premiestniť ostatky svojich blízkych.

V južnej časti okolia Hanoja sa pripravuje obrovský developerský projekt, ktorý nesie meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Komplex za viac ako miliardu dolárov má prilákať bohatých turistov a milovníkov golfu z celej Ázie. Kým investori hovoria o prestížnej destinácii svetovej úrovne, časť miestnych obyvateľov vidí predovšetkým stratu pôdy, domovov a v niektorých prípadoch dokonca aj rodinných hrobov.

Projekt za miliardy má zmeniť celý región

Plány na výstavbu predstavili už minulý rok. Luxusný rezort vznikne južne od vietnamskej metropoly v spolupráci spoločnosti The Trump Organization a vietnamského developera Kinh Bac City Development Holding Corp., ktorý získal licenciu na využívanie Trumpovho mena.

Súčasťou projektu má byť rozsiahly rekreačný areál zameraný na náročnú klientelu. Investori počítajú s vybudovaním dvoch veľkých golfových ihrísk, päťhviezdičkového hotela, luxusných víl, obchodnej zóny, parkov a ďalšej infraštruktúry.

Podľa odhadov si výstavba vyžiada územie s rozlohou približne 990 hektárov pri Červenej rieke.

„Provincia Hung Yen má všetky predpoklady stať sa jednou z hlavných destinácií pre golf a luxusný turizmus v Ázii,“ vyhlásil šéf developerskej spoločnosti Dang Thanh Tam v stanovisku zverejnenom spoločnosťou The Trump Organization.

Veľké očakávania neskrýval ani syn amerického prezidenta a viceprezident spoločnosti Eric Trump. Podľa magazínu Forbes vyhlásil, že výsledku projektu bude „závidieť celá Ázia“.

Trumpovo meno áno, peniaze nie

Samotná spoločnosť The Trump Organization podľa dostupných informácií nevystupuje ako hlavný investor stavby. Jej úloha spočíva predovšetkým v poskytnutí licencie na používanie značky Trump a v inkasovaní poplatkov spojených s projektom.

Celkové náklady na výstavbu boli odhadnuté na približne 1,5 miliardy dolárov, čo predstavuje viac než 31 miliárd českých korún.

Tisíce rodín prídu o pôdu

Za leskom pripravovaného rezortu sa však skrýva aj druhá stránka príbehu.

Podľa denníka The Guardian zasiahne výstavba približne štyritisíc vietnamskych domácností. Mnohí miestni farmári budú musieť odovzdať poľnohospodársku pôdu, ktorú využívali celé desaťročia.

Kompenzácie pritom vyvolávajú nespokojnosť. Denník uvádza, že vlastníci pôdy dostávajú približne 12 dolárov za meter štvorcový poľnohospodárskej pôdy a k tomu určité dávky ryže.

Viacerí obyvatelia tvrdia, že ponúkané odškodnenie nezodpovedá hodnote územia ani dopadom, ktoré bude mať projekt na ich život.

Výstavba zasiahla aj cintoríny

Najväčšie emócie však vyvoláva osud miestnych pohrebísk.

Ako informoval denník The Financial Times, niektoré rodiny už museli vykopať ostatky svojich zosnulých príbuzných a presunúť ich na iné miesto. Dôvod je jednoduchý – plánovaný rezort má vyrásť aj na územiach, kde sa dnes nachádzajú hroby.

Pre mnohých obyvateľov ide o mimoriadne citlivú záležitosť.

„Je to bolestivé,“ povedal pre Financial Times 72-ročný Hoang Do z obce Chau Ninh.

Za premiestnenie ostatkov svojho syna a rodičov dostal podľa vlastných slov približne 2 660 dolárov. Výšku odškodnenia označil za nedostatočnú.

Niektoré hroby stoja na mieste ešte od obdobia vojny medzi Spojenými štátmi a Vietnamom v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Na viacerých náhrobkoch sa dnes objavilo veľké písmeno X, ktorým rodiny označujú miesta, odkiaľ už boli pozostatky ich blízkych exhumované a premiestnené.

Projekt vzniká počas obchodných rokovaní s Washingtonom

Výstavba rezortu sa odohráva v čase intenzívnych ekonomických rokovaní medzi Vietnamom a Spojenými štátmi.

Donald Trump minulý rok pohrozil, že na vietnamský dovoz uvalí recipročné clo vo výške až 46 percent. Po sérii rokovaní sa však Hanoju podarilo dosiahnuť zmiernenie opatrení.

Výsledkom kompromisu bolo zníženie sadzby na 20 percent výmenou za väčšie otvorenie vietnamskeho trhu americkým výrobkom.

Kým politici hovoria o obchode a investíciách, obyvatelia dotknutých obcí riešia oveľa osobnejší problém. Pre niektorých totiž výstavba luxusného rezortu neznamená len stratu pôdy, ale aj nutnosť rozlúčiť sa s miestami, kde celé roky odpočívali ich najbližší.

Viac o téme: LuxusHrobyDonald TrumpVietnamÁziaHanojGolfový rezort
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