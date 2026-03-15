Koniec dohadov o Družbe? Diplomati už videli ZÁBERY zničeného potrubia, ktoré odstavilo ropu Slovákom!

KYJEV - Šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti Naftohaz Serhij Koreckyj predstavil zástupcom 31 krajín materiály, ktoré majú ukazovať následky ruského útoku na ropovod Družba. Po januárovom prerušení dodávok ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska týmto potrubím vlády v Bratislave a v Budapešti opakovane obvinili Ukrajinu, že obnovu prevádzky ropovodu zámerne odďaľuje.
"Predstavili sme vyčerpávajúce materiály o povahe útoku a jeho následkoch, vrátane fotografií a videí z miesta udalosti. Diplomatom sme tiež podrobne vysvetlili výzvy, ktorým naši kolegovia čelia," napísal na facebooku v sobotu Koreckýj. Uviedol tiež, že obnova infraštruktúry je zložitý technologický proces, ktorý si vyžaduje čas, špecializované vybavenie a prácu v podmienkach trvalej hrozby opakovaných ruských útokov.
Koreckyj nespomenul, či sa na stretnutí zúčastnili zástupcovia Maďarska a Slovenska. Niektoré ukrajinské médiá však v tejto súvislosti informovali, že maďarskí a slovenskí zástupcovia na brífinku prítomní boli. Tento týždeň prišla na Ukrajinu maďarská delegácia s cieľom zistiť stav ropovodu Družba. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že delegácia nemá oficiálny status ani naplánované oficiálne rokovania. Inšpekciu ropovodu tento týždeň navrhla Kyjevu tiež Európska komisia.
Ropovodom netečie ruská ropa od konca januára
Ropovodom Družba však netečie ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. januára, keď ropovod podľa Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu obviňujú Kyjev z prieťahov pri uvedení ropovodu do prevádzky a zo snahy ovplyvniť aprílové parlamentné voľby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o zotrvanie pri moci.
Tlak na opätovné sprevádzkovanie ropovodu Družba je ako vydieranie, reaguje Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svojim európskym spojencom povedal, že tlak na opätovné uvedenie ropovodu Družba do prevádzky je ako „vydieranie“. V nedeľu p tom informuje podľa správy agentúry AFP. Ukrajina uvádza, že ropovod Družba zo sovietskej éry, ktorý prechádza cez jej územie a prepravuje ropu do Maďarska a na Slovensko, bol poškodený v dôsledku ruského útoku koncom januára a jeho oprava môže trvať do šiestich týždňov.
Budapešť a Bratislava pohrozili zablokovaním pomoci EÚ v prípade, že Kyjev urýchlene neuvedie ropovod opäť do prevádzky, kým Európska komisia navrhla zostavenie delegácie, ktorá by ropovod preskúmala, pripomína AFP. „Poviem otvorene: Som proti tomu. Ale keď dostanem podmienku, že Ukrajina nedostane zbrane, tak, prepáčte mi to, v tejto záležitosti som bezmocný, povedal som našim priateľom v Európe, že toto sa volá vydieranie,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené v nedeľu.