Tragédia v Chorvátsku: Po zrážke katamaránu s plachetnicou zahynuli najmenej traja Česi

SPLIT - Pri chorvátskom Splite dnes po zrážke katamaránu s plachetnicou zomreli najmenej traja ľudia, išlo o Čechov. Ďalší je nezvestný. Rádiožurnálu to povedal vedúci konzulárneho oddelenia veľvyslanectva Českej republiky v Záhrebe Štefan Šantrůček. Informáciu ČTK potvrdil hovorca ministerstva zahraničných vecí Adam Čörgő.
Nešťastie sa odohralo okolo 11:30. Na palube plachetnice cestovalo osem Čechov, na katamaráne 120 cestujúcich. Plachetnica plávajúca podľa informácií Rádiožurnálu pod francúzskou vlajkou sa po náraze potopila. ,,Štyri osoby z celkového počtu ôsmich na jachte boli prevezené do miestnej nemocnice," uviedol Šantrůček a dodal, že nevie, či sú štyria hospitalizovaní a jeden nezvestný českí občania. ,,Čo viem určite, že traja zosnulí sú českí občania," povedal Šantrůček.
,,Dnes nás zasiahla mimoriadne smutná správa o úmrtí najmenej troch českých občanov po zrážke jachty s katamaránom v Chorvátsku," uviedol Čörgő. Konzul je na mieste v kontakte s miestnymi orgánmi a prípad rieši. ,,Naše myšlienky sú tiež s ďalšími zranenými, ktorí zostávajú v starostlivosti lekárov. Pozostalým a blízkym obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť," doplnil.