Šimkovičová odcestovala do Bukurešti: Rokovať bude so svojim rumunským náprotivkom

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa v Bukurešti zúčastní na bilaterálnom rokovaní s rumunským ministrom kultúry Andrásom Istvánom Demeterom. Diskutovať budú o možnostiach spolupráce a rozvoji kultúry a umenia medzi oboma krajinami. Informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.
M. Šimkovičová odhalila bustu generála M. R. Štefánika na vojenskom cintoríne v Ríme
Šimkovičová odcestovala na pracovnú cestu do Rumunska vo štvrtok podvečer. „Súčasťou bilaterálneho rokovania oboch ministrov bude aj podpísanie Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Rumunska na obdobie piatich rokov,“ priblížila Demková.