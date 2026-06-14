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Obrovské nešťastie v Riu de Janeiro! Po zrážke dvoch helikoptér hlásia najmenej šesť obetí

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(Zdroj: SITA/AP Photo/Bruna Prado, X/aviationbrk)
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TASR

BRAZÍLIA - Najmenej šesť ľudí zahynulo v nedeľu pri zrážke dvoch helikoptér na západe mesta Rio de Janeiro, oznámili brazílski hasiči. Informuje o tom agentúra AFP.

„Podľa správ sa vrtuľníky zrazili vo vzduchu a zrútili sa na parkovisko predajne elektrických áut, kde vypukol požiar a zachvátil najmenej 20 vozidiel,“ uvádza sa vo vyhlásení hasičov. „Potvrdených bolo doposiaľ šesť obetí, išlo o členov posádky,“ doplnilo.

K nehode došlo v štvrti Recreio dos Bandeirantes. Na záberoch z miesta nehody, ktoré zverejnili miestne médiá, vidno hustý stĺp čierneho dymu stúpajúci z predajne áut.

V Brazílii dochádza k nehodám menších lietadiel bežne, pripomína AFP. Minulý mesiac narazilo malé lietadlo do budovy v meste Belo Horizonte a zahynul pri tom pilot i kopilot.

Obrovské nešťastie v Riu
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Bruna Prado)

Viac o téme: ZrážkaHelikoptéryBrazíliaRio de Janeiro
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