Trump po drsnom útoku na Bejrút zachraňuje mierovú dohodu: Vyzýva Izrael aj Irán k prímeriu

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že k najnovšiemu izraelskému útoku na libanonskú metropolu Bejrút nemalo dôjsť. Vyzval zároveň Izrael a Irán, aby sa zdržali útokov a „nepokazili“ pripravovanú mierovú dohodu, ktorá je podľa neho veľmi blízko.
„Útok na Bejrút z dnešného dopoludnia sa nemal stať, najmä nie v tento výnimočný deň, keď sme tak blízko k mierovej dohode s Iránom,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Izrael má právo brániť sa proti hrozbám, ale útok, na ktorý reagoval, bol veľmi malý a bezvýznamný, nikto nebol zranený ani zabitý, a nemal by narušiť tento dôležitý proces,“ uviedol.
„Sme veľmi blízko k dohode, ktorá prinesie mier regiónu vrátane Libanonu, a všetky strany by sa mali držať späť. Izrael by už nemal útočiť v Libanone, ale útoky ani žiadna iná strana vrátane Hizballáhu by nemala podnikať útoky proti Izraelu,“ dodal šéf Bieleho domu. „Mohol by to byť začiatok dlhého a krásneho mieru – nepokazme to.“
Trump o termíne mlčí
Trump v sobotu vyhlásil, že dohoda medzi USA a Iránom by mala byť podpísaná v nedeľu, odvtedy sa však k záležitosti bližšie nevyjadril a v novom príspevku termín nespomenul. Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že vykonala údery na ciele militantného hnutia Hizballáh v Bejrúte, a to v reakcii na nové raketové útoky tohto spojenca Iránu na severný Izrael.
Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf následne povedal, že „nemá zmysel“ pokračovať v mierových rozhovoroch so Spojenými štátmi, ak „nie sú ochotné alebo schopné plniť svoje záväzky“. Predstaviteľ iránskej armády vyhlásil, že útoky Izraela v Libanone „nezostanú bez odpovede“. Izraelská armáda neskôr bez bližších podrobností oznámila, že sa pripravuje na možné odvetné útoky na územie krajiny v najbližších hodinách, informovali agentúry AFP a AP.