Taraba so športovými klubmi ohlásil obnovu viacúčelovej haly na Považí

Polstoročná mestská športová hala v Dubnici nad Váhom prejde komplexnou obnovou vďaka 5 miliónovej dotácii envirorezortu pod Tomášom Tarabom. Investíciu do rozvoja slovenských športovísk ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s predstaviteľmi miestnych športových klubov a primátorom mesta Dubnica nad Váhom Petrom Wolfom.

Pre vicepremiéra a ministra životného prostredia SR je dôležité, že modernizácia športovísk, či už ide o zimné štadióny alebo viacúčelové športové haly, sa bude realizovať naprieč celým Slovenskom. „Ak chceme na Slovensku pestovať u detí vzťah k športu, zdravému pohybu a dosahovať športové úspechy, potrebujeme investovať aj do modernej, kvalitnej infraštruktúry, ktorá prinesie významnú energetickú úsporu. Finančná podpora, ktorú sme pripravili z Modernizačného fondu, nie z prostriedkov štátneho rozpočtu, nasmeruje investície aj do modernizácie športovísk tohto druhu, zdôraznil vicepremiér Taraba.

Vďaka realizácii projektu prejde komplexnou obnovou obvodový plášť športovej haly vrátane strechy aj okien. Budova dostane kompletne nové úsporné LED osvetlenie, rozvody tepla, tepelné čerpadlo aj fotovoltaické zariadenie. Zavedená bude aj nová vzduchotechnika na ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu. Stavebno-technickou obnovou prejdú tiež interiérové časti budovy, čím sa zlepší jej vnútorné prostredie, výrazne sa predĺži jej životnosť a rovnako sa navýši kapacita športovej haly. Vymenené budú rovnako sociálne zariadenia, sprchy, umývadlá či vodovodné batérie. Vďaka komplexnej obnove vznikne moderná, reprezentatívna a energeticky hospodárna športová hala s modernou výbavou a zázemím a s minimálnym dopadom na životné prostredie. Energetická úspora by mala dosiahnuť takmer 89 %.

Podľa primátora Dubnice nad Váhom Petra Wolfa aj vďaka dotácii z rezortu životného prostredia môže mesto pristúpiť k prvej komplexnej rekonštrukcii tohto športového stánku, ktorá v jeho histórii nemá obdobu. Takúto rozsiahlu investíciu, ktorá presiahne 10 miliónov eur, by sme výlučne z rozpočtu radnice nedokázali utiahnuť, bez finančnej pomoci by si to len sťažka mohla dovoliť nejaká samospráva. S podporou ministerstva životného prostredia dokážeme zrealizovať dlho očakávanú komplexnú obnovu športovej haly. Prinesie to prevádzkové úspory, zvýši komfort pre divákov aj športovcov. Je to investícia, ktorá už ostane priamo v meste a bude poskytovať pridanú hodnotu a podmienky hodné 21. storočia nielen športovcom, ale aj verejnosti a napokon aj nám ako samospráve, a to práve z hľadiska úspory verejných financií na prevádzkových nákladoch. Chcem sa preto tiež poďakovať rezortu životného prostredia za profesionálny a transparentný prístup pri udeľovaní dotácie,“ podčiarkol primátor Wolf. Investíciu oceňujú aj predstavitelia miestnych športových klubov florbalu, boxu či hádzanej. Komplexná obnova športovej haly by mala byť hotová najskôr na jeseň 2028.

