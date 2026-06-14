Nedeľa14. jún 2026, meniny má Vasil, zajtra Vít

Koniec mierovým rozhovorom? Irán posiela USA drsný odkaz: Vyjednávať vraj už NEMÁ zmysel

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN – Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu povedal, že „nemá zmysel“ pokračovať v mierových rozhovoroch so Spojenými štátmi po tom, ako ich spojenec Izrael zaútočil na južné predmestia libanonského Bejrútu. Predstaviteľ iránskej armády medzitým avizoval vojenskú reakciu. Informovali o tom agentúry AFP a AP.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že vykonala údery na ciele militantného hnutia Hizballáh v Bejrúte, a to v reakcii na nové raketové útoky tohto spojenca Iránu na severný Izrael. „Útok sionistov proti Dahíji znova ukazuje, že Spojené štáty buď nemajú vôľu realizovať svoje záväzky, alebo nie sú schopné to urobiť,“ napísal Kálíbáf na sieti X. „Ak nemáte vôľu alebo schopnosť plniť svoje záväzky, potom nemá zmysel hovoriť o pokračovaní v tejto ceste,“ doplnil v čase prebiehajúcich snáh o dokončenie mierovej dohody.

Zástupca náčelníka ústredného velenie iránskej armády Mohammad Džaafar Asadí v nedeľu vyhlásil, že „zločiny“ Izraela na južných predmestiach Bejrútu nezostanú bez odpovede, informovali štátne médiá. Izrael naposledy zasiahol bejrútske predmestia pred týždňom a vyvolalo to najvážnejšiu eskaláciu bojov medzi Iránom a Izraelom od prímeria vo vojne na Blízkom východe zo začiatku, konštatovala AP.

Viac o téme: ZáväzkyRokovanie USAIránMohammad Báker Kálíbáf
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Britský premiér Keir Starmer.
Premiér Starmer víta Trumpov pokrok v mierovom procese s Iránom: Británia je pripravená pomôcť
Zahraničné
Napätie pred podpisom dohody:
Napätie pred podpisom dohody: Protestujúci v Iráne obvinili ministra zo zrady!
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump sa zúčastní na zasadnutí so Zelenským: Rokovania USA a Iránu o dohode sa blížia k podpisu
Zahraničné
Ilustračné foto
Dohoda USA a Iránu sa v nedeľu nepodpíše: Rokovania však pokračujú
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

DRUHÝ život Natalie Germani v USA: Namiesto úspechu tvrdý boj! A čo deti?
DRUHÝ život Natalie Germani v USA: Namiesto úspechu tvrdý boj! A čo deti?
Prominenti
Nočná mora každého šoféra pri Svite
Nočná mora každého šoféra pri Svite
Správy
Hrad Devín: Živá história, dobová hudba a šermiarske súboje
Hrad Devín: Živá história, dobová hudba a šermiarske súboje
Cestovanie

Domáce správy

Nočná mora každého šoféra
Nočná mora každého šoféra pri Svite: VIDEO Na diaľnici sa vyrútilo auto v protismere!
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Šutaj Eštok naznačil veľkú koaličnú dohodu: Nominácie chce spojiť s rozpočtom
Domáce
FOTO Opitý vodič zdemoloval zastávku
Opitý vodič zdemoloval zastávku aj stĺp osvetlenia: Nafúkal viac ako 1,2 promile! Skončil v putách
Domáce
Letná výzva v Detve: Objavte krásy Podpoľania a získajte odmeny za zážitky
Letná výzva v Detve: Objavte krásy Podpoľania a získajte odmeny za zážitky
Banská Bystrica

Zahraničné

Koniec mierovým rozhovorom? Irán
Koniec mierovým rozhovorom? Irán posiela USA drsný odkaz: Vyjednávať vraj už NEMÁ zmysel
Zahraničné
FOTO Tragédia v Chorvátsku: Po
Tragédia v Chorvátsku: Po zrážke katamaránu s plachetnicou zahynuli najmenej traja Česi
Zahraničné
Obrie vyšetrovanie OpenAI! Tvorca
Obrie vyšetrovanie OpenAI! Tvorca ChatGPT čelí žalobám za samovraždy aj mrazivým obvineniam
Zahraničné
FOTO Peklo v Libanone: Izraelská
Peklo v Libanone: Izraelská armáda bombardovala Bejrút! Z Iránu prišlo tvrdé varovanie
Zahraničné

Prominenti

Natália Germáni s rodinou
DRUHÝ život Natalie Germani v USA: Namiesto úspechu tvrdý boj! A čo deti?
Domáci prominenti
Shania Twain
Shania Twain v sexi šnúrovačke a minigaťkách rozvášnila Wembley: Na dôchodkyňu rozhodne nevyzerá!
Zahraniční prominenti
Ivana Miklánková Zuzelková
Markizácka moderátorka ukázala mamu: Wau, to je ale podoba!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Život v paláci v podnájme: Emília Vášáryová býva na najluxusnejšej adrese v centre hlavného mesta!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Odborník radí: Nevyhadzujte papierové
Odborník radí: Nevyhadzujte papierové mapy! TOTO vám navigácia nikdy neukáže
Zaujímavosti
Šokujúce odhalenie v Egypte:
Šokujúce odhalenie v Egypte: Staroveká múmia mala v bruchu papyrus s dielom Homéra
dromedar.sk
Sedem záhrad, ktoré ohromia
Sedem záhrad, ktoré ohromia každého návštevníka: Priamo v srdci metropol!
dromedar.sk
Zázračná liečba: Bábätko trpelo
Zázračná liečba: Bábätko trpelo epileptickými záchvatmi! TOTO mu vstrekli priamo do mozgu
Zaujímavosti

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Podvodníci sa vydávajú za dopravnú políciu. Slovákom posielajú falošné pokuty, na toto nenaleťte!
Podvodníci sa vydávajú za dopravnú políciu. Slovákom posielajú falošné pokuty, na toto nenaleťte!
Súkromné lietadlá za stovky miliónov. Tieto celebrity vlastnia najdrahšie lietajúce paláce sveta! (video)
Súkromné lietadlá za stovky miliónov. Tieto celebrity vlastnia najdrahšie lietajúce paláce sveta! (video)
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)

Šport

Odporný sexuálny škandál otriasa klubom: Známy český miliardár z toho okamžite ťaží
Odporný sexuálny škandál otriasa klubom: Známy český miliardár z toho okamžite ťaží
Premier League
Zvíťazí Kimi Antonelli šiesty raz po sebe? ONLINE prenos z Veľkej ceny Katalánska F1
Zvíťazí Kimi Antonelli šiesty raz po sebe? ONLINE prenos z Veľkej ceny Katalánska F1
Formula 1
MS VO FUTBALE 2026 Maroko po štyroch rokoch úraduje opäť: S Kanárikmi si delia body
MS VO FUTBALE 2026 Maroko po štyroch rokoch úraduje opäť: S Kanárikmi si delia body
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Začínal som s walkmanom! Hviezdny brankár na MS vtipne reaguje na svoj vek
MS VO FUTBALE 2026 Začínal som s walkmanom! Hviezdny brankár na MS vtipne reaguje na svoj vek
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava

Kariéra a motivácia

Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Zaujímavé pracovné ponuky
Neviditeľný zlodej energie: Ako hluk v práci ničí vašu náladu a prečo potrebujete „svoje ticho“
Neviditeľný zlodej energie: Ako hluk v práci ničí vašu náladu a prečo potrebujete „svoje ticho“
Motivácia a produktivita
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Pracovný pohovor
Hra o tróny v kancelárii: 5 najväčších zlozvykov, ktorými na pracovných toaletách porušujeme etiketu
Hra o tróny v kancelárii: 5 najväčších zlozvykov, ktorými na pracovných toaletách porušujeme etiketu
O práci s humorom

Varenie a recepty

Mäso sa rozpadá a omáčka je dokonale krémová. Takto pripravíte ten najlepší segedín.
Mäso sa rozpadá a omáčka je dokonale krémová. Takto pripravíte ten najlepší segedín.
Len čo sa objavia prvé mladé zemiaky, tento šalát je tá najlepšia príloha k mäsu.
Len čo sa objavia prvé mladé zemiaky, tento šalát je tá najlepšia príloha k mäsu.
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Rady a tipy
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Rady a tipy

Technológie

Kto je Elias Thorne? AI chatboty generujú miliónom ľudí rovnakú postavu so znepokojivo podobnými príbehmi
Kto je Elias Thorne? AI chatboty generujú miliónom ľudí rovnakú postavu so znepokojivo podobnými príbehmi
Umelá inteligencia
Nové satelitné zábery znepokojili NATO. Rusko pri hraniciach buduje základne pre 80-tisíc vojakov
Nové satelitné zábery znepokojili NATO. Rusko pri hraniciach buduje základne pre 80-tisíc vojakov
Moderná vojna a konflikty
Prečo môžeš mať pomalý internet, aj keď ti Speedtest ukazuje skvelé čísla? Toto sú najčastejšie dôvody
Prečo môžeš mať pomalý internet, aj keď ti Speedtest ukazuje skvelé čísla? Toto sú najčastejšie dôvody
Návody
Rusko začalo betónovať lietadlá aj pri hraniciach NATO. Kaliningrad ukazuje, ako veľmi Moskvu vystrašili ukrajinské drony
Rusko začalo betónovať lietadlá aj pri hraniciach NATO. Kaliningrad ukazuje, ako veľmi Moskvu vystrašili ukrajinské drony
Armádne technológie

Bývanie

Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?

Pre kutilov

Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo si muži všímajú na ženách ako prvé? Odpovede, ktoré nám prezradili mnohých prekvapia
Partnerské vzťahy
Čo si muži všímajú na ženách ako prvé? Odpovede, ktoré nám prezradili mnohých prekvapia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragédia v Chorvátsku: Po
Zahraničné
Tragédia v Chorvátsku: Po zrážke katamaránu s plachetnicou zahynuli najmenej traja Česi
Nočná mora každého šoféra
Domáce
Nočná mora každého šoféra pri Svite: VIDEO Na diaľnici sa vyrútilo auto v protismere!
Matúš Šutaj Eštok
Domáce
Šutaj Eštok naznačil veľkú koaličnú dohodu: Nominácie chce spojiť s rozpočtom
Dramatický zásah na strednom
Domáce
Dramatický zásah na strednom Slovensku: Po páde z lešenia musel na pomoc priletieť vrtuľník

Ďalšie zo Zoznamu