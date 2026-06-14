Koniec mierovým rozhovorom? Irán posiela USA drsný odkaz: Vyjednávať vraj už NEMÁ zmysel

TEHERÁN – Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu povedal, že „nemá zmysel“ pokračovať v mierových rozhovoroch so Spojenými štátmi po tom, ako ich spojenec Izrael zaútočil na južné predmestia libanonského Bejrútu. Predstaviteľ iránskej armády medzitým avizoval vojenskú reakciu. Informovali o tom agentúry AFP a AP.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že vykonala údery na ciele militantného hnutia Hizballáh v Bejrúte, a to v reakcii na nové raketové útoky tohto spojenca Iránu na severný Izrael. „Útok sionistov proti Dahíji znova ukazuje, že Spojené štáty buď nemajú vôľu realizovať svoje záväzky, alebo nie sú schopné to urobiť,“ napísal Kálíbáf na sieti X. „Ak nemáte vôľu alebo schopnosť plniť svoje záväzky, potom nemá zmysel hovoriť o pokračovaní v tejto ceste,“ doplnil v čase prebiehajúcich snáh o dokončenie mierovej dohody.
Zástupca náčelníka ústredného velenie iránskej armády Mohammad Džaafar Asadí v nedeľu vyhlásil, že „zločiny“ Izraela na južných predmestiach Bejrútu nezostanú bez odpovede, informovali štátne médiá. Izrael naposledy zasiahol bejrútske predmestia pred týždňom a vyvolalo to najvážnejšiu eskaláciu bojov medzi Iránom a Izraelom od prímeria vo vojne na Blízkom východe zo začiatku, konštatovala AP.