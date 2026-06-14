AKTUÁLNE Čelná zrážka na východe Slovenska: Na mieste zasahujú záchranné zložky

VRANOV NAD TOPĽOU - V okrese Vranov nad Topľou došlo v nedeľu popoludní k dopravnej nehode dvoch osobných áut. Po čelnej zrážke museli na miesto vyraziť záchranné zložky, vodiči sa musia pripraviť aj na dopravné obmedzenia.
K nehode došlo na ceste I/18 na konci obce Majerovce v smere na Sedliská. Zrazili sa tam dve vozidlá, pričom podľa prvotných informácií išlo o čelnú zrážku. Na mieste zasahujú záchranné zložky a polícia udalosť dokumentuje.
V úseku nehody je cesta aktuálne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Premávka je riadená striedavo, preto musia vodiči počítať so zdržaním. Polícia vyzvala motoristov na trpezlivosť a rešpektovanie pokynov hliadok na mieste.
Obaja vodiči sa podrobili dychovej skúške na alkohol, pričom výsledky boli negatívne. Presná príčina dopravnej nehody, jej okolnosti aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.