Zelenskyj volal Trumpovi k 80. narodeninám! Riešili koniec vojny a dohodli sa na dôležitom stretnutí

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu diskutoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne, mieri a diplomacii. Zelenskyj telefonoval s Trumpom pri príležitosti 80. narodenín šéfa Bieleho domu, informuje o tom agentúra AFP.
„Išlo o pomerne vecný rozhovor o všetkom – od narodeninových prianí až po diplomaciu a vojnu/mier,“ povedal novinárom Zelenského poradca Dmytro Lytvyn a skonštatoval, že hovor trval 30 až 35 minút. „Poblahoželal som prezidentovi Trumpovi k narodeninám a viedli sme pomerne podrobnú diskusiu o mnohých kľúčových otázkach - medzi nimi, samozrejme, nechýbal ani mier. Zaželal som prezidentovi Trumpovi veľa úspechov, predovšetkým v jeho snahe o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. Takisto som sa mu poďakoval za všetku podporu, ktorú Amerika poskytuje Ukrajine,“ uviedol ukrajinský líder na platforme X.
„Hovorili sme o veciach, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť mier už teraz, a oboznámil som prezidenta s najnovším vývojom na bojisku a povedal mu o posilnení našej pozície. Dohodli sme sa, že ďalšie diskusie budeme viesť počas nášho stretnutia na summite G7,“ dodal Zelenskyj.
Pomoc USA pre Ukrajinu sa v poslednej dobe výrazne spomalila, hoci Kyjev a Moskva na seba neustále útočia. Mierové rokovania Ruska a Ukrajiny uviazli po nezhodách ohľadom požiadaviek a Washington upriamoval v posledných mesiacoch svoju pozornosť viac na konflikt na Blízkom východe.