Huliak opäť udrel na Kováčika zo SFZ: Varuje pred likvidáciou futbalu a delegátom vraj hrozí zákonný postih!

BRATISLAVA – Ostrá kritika aj vážne obvinenia. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana Vidieka) opäť zaútočil na prezidenta Slovenský futbalový zväz Ján Kováčik. V najnovšom vyhlásení varuje pred „likvidáciou slovenského futbalu“ a adresoval aj priamu výzvu delegátom zväzu.
VIDEO Rudolf Huliak kritizuje Jána Kováčika a vyzýva delegátov SFZ:
Huliak vo svojom vystúpení nešetril tvrdými slovami. Tvrdí, že vedenie zväzu dostalo organizáciu do vážnych finančných problémov a teraz podľa neho hrozí ešte horší scenár.
"Potom, čo pán Kováčik priviedol Slovenský futbalový zväz na mizinu, ide ho pripraviť o celý majetok. Kováčik na zaplatenie dlhov peniaze jednoducho nemá," uviedol minister.
Podľa jeho slov je kľúčovým problémom návrh, ktorý by mal umožniť založenie majetku zväzu v prospech banky.
"Návrh, aby delegáti odsúhlasili založenie celého majetku Slovenského futbalového zväzu v prospech banky, je likvidáciou slovenského futbalu," vyhlásil Huliak.
Varovanie pred trestnou zodpovednosťou
Minister zašiel ešte ďalej a delegátov priamo varoval pred možnými právnymi následkami.
"Upozorňujem delegátov, ktorí budú tento návrh schvaľovať, že sú možnými spolupáchateľmi trestného činu," odkázal.
Pripomenul tiež, že podobný návrh už raz neprešiel. "Pred mesiacom tento návrh na konferencii SFZ neprešiel. Ak ho teraz delegáti schvália, nebude to mať iné vysvetlenie ako to, že pán Kováčik si niektorých delegátov v úvodzovkách kúpil," dodal.
Tvrdé slová aj výzva delegátom
Huliak zároveň naznačil, že tlak na schválenie návrhu môže pokračovať aj v budúcnosti. "Ak to neprejde, môžeme čakať, že o mesiac bude založenie majetku SFZ opäť na stole. A takto to bude dovtedy, kým návrh neschvália," myslí si.
Situáciu vníma ako kritickú. "Slovenský futbalový zväz je bez peňazí a o chvíľu môže byť aj bez majetku," povedal.
Na záver adresoval delegátom jasnú výzvu: "Vyzývam skutočne delegátov konferencie SFZ, nech nepodľahnú Kováčikovmu útlaku a nestanú sa hrobármi celého slovenského hnutia."