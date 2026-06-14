Chlapci dostávajú viac vreckového ako dievčatá: Prieskum odhalil prekvapivý rozdiel

LONDÝN - Rovnosť medzi pohlaviami sa rieši najmä v zamestnaní, no zdá sa, že rozdiely sa začínajú už v detstve. Nový prieskum ukázal, že chlapci dostávajú od rodičov o niečo viac vreckového než dievčatá. Odborníkov zaujalo aj to, za čo deti najčastejšie míňajú svoje peniaze.
Analýza finančnej aplikácie GoHenry, ktorú využívajú státisíce rodín, ukázala, že chlapci dostávajú v priemere o niečo vyššie vreckové ako dievčatá. Kým dievčatá si týždenne prilepšia v priemere o 9,89 libry (11,45 eur) , chlapci dostávajú 9,91 libry (11,48 eur). Rozdiel je síce minimálny, no v priebehu roka sa nazbiera.
Výskum zároveň ukázal, že priemerné vreckové detí vo veku od 7 do 18 rokov dosiahlo v prvých mesiacoch roka 2026 približne 9,90 libry (11,46 eur) týždenne. Oproti minulému roku ide o mierny nárast, ten však zaostáva za tempom inflácie. Podľa odborníkov to môže naznačovať, že mnohé rodiny stále pociťujú dôsledky rastúcich životných nákladov.
Kde dostávajú deti najviac?
Zaujímavé rozdiely sa objavili aj medzi jednotlivými regiónmi.
Najštedrejší sú podľa údajov rodičia na juhovýchode Anglicka, kde deti dostávajú v priemere takmer 13 libier (15,05 eur) týždenne. Na opačnom konci rebríčka sa ocitol východ Anglicka, kde priemerné vreckové nepresiahlo deväť libier (10,42eur).
Za čo si deti zarábajú?
Veľká časť peňazí neprichádza automaticky. Deti si často privyrábajú domácimi prácami. Najčastejšie rodičia odmeňujú upratovanie izby, za ktoré dostávajú v priemere 1,14 libry (1,32 eur). Najlepšie platenou aktivitou sa však ukázalo cvičenie na hudobný nástroj, ktoré prináša v priemere 1,84 libry (2,13 eur) za splnenú úlohu.
Výsledky zároveň naznačujú, že už v detskom veku sa vytvárajú rozdiely v tom, ako chlapci a dievčatá získavajú peniaze. Staršie štúdie dokonca ukázali výraznejšie rozdiely. Napríklad výskum realizovaný v spolupráci s univerzitou v Loughborough zistil, že dievčatá dostávali v niektorých prípadoch až o 20 percent menej vreckového než chlapci.
Deti myslia aj na budúcnosť
Nie všetky peniaze však okamžite minú. Podľa údajov GoHenry si deti odkladajú v priemere takmer štyri libry (4,63 eur) týždenne. Najčastejšie šetria na dovolenky, narodeniny alebo elektroniku.
Keď už peniaze míňajú, najčastejšie smerujú do supermarketov, reštaurácií, obchodov s oblečením, dopravy alebo drogérie.
Finančné návyky vznikajú už v detstve
Odborníci upozorňujú, že vreckové nie je len o samotných peniazoch. Pomáha deťom naučiť sa hospodáriť, plánovať výdavky a pochopiť hodnotu peňazí.
Práve pravidelné nakladanie s vlastnými financiami môže podľa expertov výrazne zlepšiť finančnú gramotnosť v dospelosti. Výskumy navyše naznačujú, že deti, ktoré sa s peniazmi učia pracovať už od útleho veku, bývajú v budúcnosti zodpovednejšími spotrebiteľmi.
Hoci rozdiel medzi chlapcami a dievčatami v najnovšom prieskume predstavuje len niekoľko libier týždenne, diskusia o tom, či sa finančné rozdiely medzi pohlaviami začínajú už v detstve, sa opäť dostala do centra pozornosti.