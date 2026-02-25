Najlepšia sociálna politika je podľa Gröhlinga pracovné miesto

BRATISLAVA - Spojenie umiernených konzervatívcov a liberálov umožní SaS ponúknuť pred budúcimi parlamentnými voľbami pragmatické riešenia pre reštart slovenskej ekonomiky. V TASR TV to povedal predseda SaS Branislav Gröhling.
SaS chce riešiť témy, ktoré spoločnosť nerozdeľujú
Viac ako na ideologické témy by sa podľa neho SaS chcela sústrediť na témy, ktoré spoločnosť nerozdeľujú. „Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto. Najlepší spôsob života je, keď sa krajine bude dariť, a keď bude mať takú vládu, ktorá bude nudiť a nie vládu, ktorá bude rozdeľovať spoločnosť,“ vyhlásil Gröhling.
archívne video
V tejto chvíli je podľa neho predčasné hovoriť o tom, či bude kandidátka SaS v roku 2027 zložená len zo straníkov, alebo na nej budú aj nezávislé osobnosti, trvá však na tom, že na nej nebude bývalý predseda SaS Richard Sulík. Straty časti voličov v prípade, že by Sulík kandidoval za iný subjekt, napríklad hnutie Sme rodina, sa neobáva. „Pre mňa by to bol veľký ideologický kotrmelec. Neviem si predstaviť, aby človek, ktorý obhajuje štíhly štát a pravicové opatrenia, aby bol zrazu súčasťou za mňa aj populistickej a ľavicovej strany Borisa Kollára, ktorý tu ponúkal nájomné bývanie, vlaky zadarmo, exekučné amnestie a podobné iné veci,“ povedal.
Sústreďujú na komunálne a regionálne voľby
Podľa Gröhlinga sa SaS v tejto chvíli sústreďuje skôr na komunálne a regionálne voľby, ktorých vypísanie avizoval predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na 24. októbra tohto roku. „Doteraz sme boli vnímaní ako bratislavská parlamentná strana. Pod mojim vedením za ostatné dva roky a toho nového príbehu SaS chcem, aby sme boli regionálna strana a prvýkrát tak naozaj vstúpili do komunálnej politiky,“ vyhlásil.
Návrhy proti korupcii a návrat Špeciálnej prokuratúry
SaS mala na prvú jarnú schôdzu Národnej rady (NR) SR pripravenú sériu legislatívnych návrhov, ktoré vládna koalícia odsunula na plánované trojdňové rokovanie parlamentu v marci. „Reagujeme na korupciu, ktorou je pretkaná naša krajina. Predložili sme súbor návrhov zákonov, ktoré sme nazvali Lex mafia. Je tam opatrenie, aby bol znovu založený Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra,“ vysvetľuje Gröhling. Na otázku, či by SaS niektoré z navrhovaných opatrení podporila aj v prípade, že by si ho koalícia osvojila a predložila vo forme vlastného návrhu, predseda SaS reagoval, že ak by si ho osvojila v presne rovnakej forme, podporu jeho strany by takýto návrh získal.
Kritizuje však rozhodnutie odsunúť časť programu prvej tohtoročnej schôdze na marec. „Majú sedieť v Národnej rade SR a prinášať riešenia pre ľudí. A nie si odhlasovať, že ideme na mesiac niekde na prázdniny. A dokonca urobiť to, že opozičné návrhy presunú niekde do trojdňovej schôdze, kde sa bude rokovať nonstop o opozičných návrhoch. Nebude sa o tom hlasovať a hlasovať sa bude až v apríli,“ uzavrel Gröhling.