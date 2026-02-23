Fico pod paľbou kritiky: Podľa SaS riskuje bezpečnosť aj ekonomiku Slovenska

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) ťahá Slovensko na stranu Ruska, hazarduje s bezpečnosťou aj ekonomikou krajiny. Uviedla to opozičná SaS v reakcii na Ficove vyjadrenia a jeho tlak na prerušenie dodávok elektriny na Ukrajinu. Podľa SaS ide o nebezpečné a nezodpovedné konanie, ktoré môže poškodiť Slovensko ekonomicky, právne aj reputačne.
archívne video
Podľa neho by prípadné prerušenie dodávok malo vážne dôsledky. „Ak by došlo k zastaveniu elektriny, mohlo by ísť o porušenie zmlúv a poškodenie majetkových záujmov Slovenska. Pýtam sa premiéra - koho vlastne chráni? Občanov Slovenska alebo vlastné politické záujmy? Kto z takéhoto kroku bude profitovať? Slovensko to nebude. Tento krok bude mať dopad na náš štátny rozpočet, na naše firmy a na našu reputáciu,“ zdôraznil predseda SaS.
Poslanec SaS Karol Galek upozornil, že premiér zahadzuje vlastné sľuby o suverénnej politike. „Robert Fico ide zo Slovenska urobiť poslušnú guberniu Ruska. SEPS nemôže na politický príkaz prestať dodávať elektrinu. Existujú zmluvy, existujú záväzky a existujú štatutári, ktorí za svoje rozhodnutia nesú právnu zodpovednosť. Elektrina, o ktorej dnes premiér hovorí, je v mnohých prípadoch havarijná výpomoc. Fico nemôže len tak odpojiť Ukrajinu bez toho, aby poškodil Slovensko,“ uviedol Galek.