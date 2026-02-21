Smer podporí 5-ročné volebné obdobie: SaS hovorí o riziku, žiada poctivú diskusiu

BRATISLAVA - Koaličný Smer-SD je pripravený podporiť predĺženie volebného obdobia samospráv zo štyroch na päť rokov. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to povedal podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) zdôraznila, že návrh prichádza krátko pred voľbami a takej výraznej zmene musí predchádzať poctivá diskusia.
„Diskutujeme o tom v Smere. Mne sa táto zmena pozdáva,“ povedal Gašpar o návrhu na predĺženie volebného cyklu v samosprávach, ktorý presadzuje Hlas-SD. Myslí si, že napríklad starostovia, ktorí chcú naplno naplniť svoj program a sľuby, potrebujú viac ako štyri roky. „Treba túto zmenu urobiť tak, aby bola dopredu jasná pri voľbách a aby sa do súťaže o dôveru občanov uchádzali už s týmito pravidlami, ktoré budú prípadne zmenené. Myslím si, že sme pripravení podporiť túto zmenu, pokiaľ nájde ústavnú väčšinu,“ skonštatoval Gašpar. SaS podľa Bajo Holečkovej neuvažuje o podpore, konkrétny návrh nevideli. „Takéto systémové zmeny si vyžadujú poctivú diskusiu. Nie som presvedčená o tom, že v takomto krátkom čase pred voľbami môže dôjsť k naozaj kvalitnej diskusii,“ dodala.
archívne video
Obaja budú považovať za uspokojivý výsledok pre svoje strany to, pokiaľ voľby dopadnú lepšie ako tie predchádzajúce a pokiaľ sa im podarí obhájiť svoje posty v regiónoch. Smer-SD podľa Gašpara opätovne podporí kandidatúru svojho poslanca Jaroslava Bašku za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zatiaľ nepovedal, či Smer-SD podporí obhajobu Branislava Becíka ako šéfa Nitrianskeho samosprávneho kraja. „Otázka, do akej miery budeme podporovať iných kandidátov, je ešte predčasná. Máme záujem pracovať s vlastnými kandidátmi,“ povedal Gašpar. Nevylúčil podporu Becíka, no ani to, že by Smer-SD postavil vlastného kandidáta. Gašpar nevie, či bude minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) kandidovať za primátora Bratislavy. Na otázku, či bude Ráž na kandidátke Smeru-SD v parlamentných voľbách, Gašpar povedal, že by bol prínosom pre politiku Smeru-SD.
Bajo Holečková zatiaľ nevie, či SaS podporí obhajobu Jozefa Viskupiča na poste šéfa Trnavského samosprávneho kraja. SaS by podľa nej malo opäť podporiť kandidatúru Matúša Valla na primátora hlavného mesta. „Ak sa nemýlim, už došlo k nejakej dohode na úrovni PS, SaS a myslím, že Demokrati sú tretia strana, ktorá podporuje Valla,“ uviedla. Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa Gašpara neuvažuje o poste ústavného sudcu. „Z hľadiska jeho vyzretosti politickej aj osobnej je v tejto chvíli najlepšie, že je predsedom vlády,“ povedal podpredseda parlamentu. Myslí si, že Fico dokončí mandát predsedu vlády. „To pousmiatie sa na takúto otázku dáva jasnú odpoveď, že nad takýmto niečím neuvažuje,“ odpovedal Gašpar na otázku, či by chcel ísť Fico na Ústavný súd SR.
Gašpar o budúcnosti Smeru
Gašpar zároveň zopakoval, že nemá ambíciu viesť Smer-SD. Do takejto funkcie treba podľa neho mladšieho človeka, ktorý môže „pri kormidle“ ostať dlhšie. Chcel by pomáhať pripravovať takého človeka do tejto budúcej pozície. Gašpar neočakáva spojenie strán Smer-SD a Hlas-SD. „Skôr predpokladám, že si budú obhajovať svoju značku,“ povedal o Hlase-SD a dodal, že majú stále tendenciu sa voči Smeru-SD vymedzovať. Gašpar tiež kritizoval návrh SNS o obmedzení výsluhových dôchodkov pre tých, ktorí sú aj poslancami NR SR. Kritizuje šéfa SNS Andreja Danka, že si takto „váži“ prácu policajtov, ktorí odpracovali vyše 25 rokov v službe a majú takýto tzv. zásluhový dôchodok.