Z trhu sťahujú TIETO vajcia! Dôvodom je vtáčia chrípka, NEKONZUMUJTE ich

BRATISLAVA - Veľkoobchod METRO aj obchodný reťazec Tesco stiahli z predaja slepačie vajcia. Dôvodom je výskyt ohniska vtáčej chrípky v blízkosti farmy, kde sa vajcia produkujú. Dodávateľ preto preventívne pozastavil ich distribúciu.
Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. pristúpila k stiahnutiu slepačích vajec z trhu na základe informácie od dodávateľa OVOGAL FARM z Dvorov nad Žitavou. Ten s okamžitou platnosťou preventívne pozastavil dodávku vajec z voľného výbehu, z dôvodu výskytu ohniska vtáčej chrípky v blízkosti farmy, kde sa vajcia produkujú.
"Pokiaľ ste si výrobok s uvedenou šaržou zakúpili a máte ho k dispozícii, prosíme Vás, aby ste ho nekonzumovali. Výrobok ste si mohli zakúpiť v období od 15. 01. 2026 do 05. 02. 2026," vyzýva vedúca oddelenia kvality Petra Bártová s tým, že zákazníci môžu výrobky vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash &Carry SR.
Zároveň ich žiada, aby informovali tiež svojich partnerov alebo zákazníkov a prevzali výrobky späť. "Za vrátené výrobky Vám budú na základe predajného dokladu vrátené peniaze. Vrátenie je možné do 13. 02. 2026," probližuje Bártová. V prípade, že nie je zákazník z akéhokoľvek dôvodu schopný predajný doklad predložiť, pre urýchlenie pri vrátení výrobku treba požiadať obsluhu zákazníckej recepcie o výnimočné vystavenie duplikátu dokladu. Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujú.
Vajcia boli v ponuke aj v iných obchodných reťazcoch.
Vajcia sťahuje aj Tesco
Od rovnakého dodávateľa sťahuje z predaja výrobok "Tesco vajcia z chovu na voľnom výbehu M-L 10 ks 5059944694818," aj obchodný reťazec Tesco. Stiahnutie sa týka vajec s dátumom minimálnej trvanlivosti do 11. 02. 2026 a novších, s kódom triediarne SK NZ 1/6.
"Ak ste si tieto výrobky zakúpili v našej obchodnej sieti v ktorejkoľvek z našich prevádzok, môžete ho vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom, bude Vám vrátená hodnota výrobku," uvádza v oznámení reťazec.