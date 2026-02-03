Známy obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok! Vážne ohrozenie zdravia, NEPOUŽÍVAJTE ho

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Obľúbený obchodný reťazec TEDi sťahuje z predaja nebezpečný výrobok. Skúšky preukázali výskyt malých častí, ktoré predstavujú riziko udusenia pre deti.
TEDi informuje zákazníkov, že pristúpil k stiahnutiu výrobku - hračky "Lietadlá, 6 ks", s číslom tovaru 58530001261000000200. "Skúšky výrobkov preukázali výskyt malých častí. Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať," opisuje spoločnosť.
(Zdroj: TEDi)
Výrobok bol v predaji na našich pobočkách od 02. júla 2025 do 30. januára 2026. Problémový výrobok môžu zákazníci vrátiť a bude im vrátená kúpna cena 2,00 eurá alebo ho môžu vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke. Spoločnosť sa ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti.