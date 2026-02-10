Obľúbený obchod sťahuje ďalší nebezpečný výrobok: OHROZENIE zdravia! Vráťte ho do predajne

BRATISLAVA - Obľúbený lacný obchod TEDi varuje pred ďalšou nebezpečnou hračkou. Skúšky výrobku preukázali výskyt malých častí predstavujúcich riziko udusenia. Zákazníkov vyzýva, aby výrobok nepoužívali a vrátili do predajne.
Spoločnosť TEDi upozorňuje na predávaný výrobok - hračku "žirafa". Výrobok bol v predaji na jej pobočkách od 22. decembra 2025 do 09. februára 2026. "Skúšky výrobku preukázali výskyt malých častí. Tie môžu predstavovať riziko udusenia, a preto sa výrobok neodporúča používať," približuje s tým, že tovar môžu zákazníci vrátiť na akejkoľvek pobočke, kde im bude vrátená kúpna cena 1,00 euro, prípadne ho môžu vymeniť za iný tovar.
Problémové sú rôzne farby farby výrobku s kódmi 6294100333, 9181300333, 4119700333 a 1272000333. V prípade akýchkoľvek otázok môžete spoločnosť TEDi kontaktovať na telefónnom čísle +421 248 255 100 alebo e‑mailom na adrese slovakia@tedi.com. "Ďakujeme vám za porozumenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti," dodáva na záver.
TEDi už koncom januára sťahoval z rovnakého dôvodu iné nebezpečné hračky - lietadlá.