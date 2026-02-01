Obľúbený obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: OKAMŽITE ho prestaňte používať!

BRATISLAVA - Obľúbený športový obchod Decathlon sťahuje z predaja nebezpečný výrobok využívaný na skialpinizmus a vyzýva zákazníkov okamžite prestať ho používať. Dôvodom je závažná technická chyba.
Spoločnosť Decathlon upozorňuje na "lavínové sondy SIMOND PROBE SKI TOURING", určených na skialpinizmus. Dotknuté sú modely s dĺžkou 240 cm (kód položky 8973054) a 280 cm (kód položky 8975845), predávané od 1. septembra 2025 do 29. januára 2026.
Podľa Decathlonu sa pri týchto sondách vyskytol problém, ktorý bráni ich úplnému rozloženiu. "Táto technická porucha môže výrazne sťažiť alebo znemožniť efektívne použitie sondy pri pátracích a záchranných akciách v lavínovom teréne," varuje spoločnosť.
Zákazníkom sa odporúča, aby sondu okamžite prestali používať a vrátili ju do najbližšej predajne Decathlon. Za vrátený produkt bude vyplatená plná kúpna cena. Decathlon sa zároveň ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti a vyzýva verejnosť, aby informáciu o stiahnutí produktu zdieľala aj s priateľmi a rodinou – najmä ak bol výrobok darovaný, požičaný alebo predaný inej osobe.