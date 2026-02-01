Nedeľa1. február 2026, meniny má Tatiana, Táňa, zajtra Erich, Erik, Erika

Obľúbený obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: OKAMŽITE ho prestaňte používať!

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Obľúbený športový obchod Decathlon sťahuje z predaja nebezpečný výrobok využívaný na skialpinizmus a vyzýva zákazníkov okamžite prestať ho používať. Dôvodom je závažná technická chyba.

Spoločnosť Decathlon upozorňuje na "lavínové sondy SIMOND PROBE SKI TOURING", určených na skialpinizmus. Dotknuté sú modely s dĺžkou 240 cm (kód položky 8973054) a 280 cm (kód položky 8975845), predávané od 1. septembra 2025 do 29. januára 2026.

Podľa Decathlonu sa pri týchto sondách vyskytol problém, ktorý bráni ich úplnému rozloženiu. "Táto technická porucha môže výrazne sťažiť alebo znemožniť efektívne použitie sondy pri pátracích a záchranných akciách v lavínovom teréne," varuje spoločnosť.

Zákazníkom sa odporúča, aby sondu okamžite prestali používať a vrátili ju do najbližšej predajne Decathlon. Za vrátený produkt bude vyplatená plná kúpna cena. Decathlon sa zároveň ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti a vyzýva verejnosť, aby informáciu o stiahnutí produktu zdieľala aj s priateľmi a rodinou – najmä ak bol výrobok darovaný, požičaný alebo predaný inej osobe.

Vodič Fordu Mustang mal na D1 poriadne naponáhlo, tvrdo za to zaplatil
Vodič Fordu Mustang mal na D1 poriadne naponáhlo, tvrdo za to zaplatil
Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!
Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!
Uzurpovaná?! Belohorcová o ROZCHODE: Nevyvíja sa tak, ako chcel ON, ale…
Uzurpovaná?! Belohorcová o ROZCHODE: Nevyvíja sa tak, ako chcel ON, ale…
Obľúbený obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: OKAMŽITE ho prestaňte používať!
Mrazivá noc na východe Slovenska: Teploty môžu klesnúť až na mínus 15 stupňov
Kauza Lajčák búri vody:
Kauza Lajčák búri vody: Podľa Šimečku je poškodená reputácia SR, tvrdé slová Danka... ZLYHAL už ako minister!
Sčítanie vtáctva na Hornáde: Prekvapivo najviac kačíc divých, ochranári zverejnili čísla
Sčítanie vtáctva na Hornáde: Prekvapivo najviac kačíc divých, ochranári zverejnili čísla
Praha na nohách, MASOVÁ demonštrácia! Desaťtisíce ľudí skandujú heslá, FOTO toľko ich tam ešte neprišlo!
Pápež apeluje na mier:
Pápež apeluje na mier: Vyzval svetových lídrov k dodržiavaniu olympijského prímeria
Vzlet Crew Dragon od
Musk mieri s AI do vesmíru: SpaceX žiada povolenie na vypustenie milión satelitov
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNA tragédia! Autobus sa
MIMORIADNA tragédia! Autobus sa zrútil z cesty, počet obetí stúpol: Mrazivé VIDEO z miesta nehody
Dominika Jurena Stará s
Neexistuje KRAJŠIA správa: Bývalá Superstaristka je opäť tehotná! Mamou bude tretíkrát
Beauty Ball 2026 -
Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!
Mariah Carey
Má svoju cenu! Mariah Carey v priesvitných čipkách s diamantami: 56 nikdy nevyzeralo tak dobre!
Monika Jakliová s mamou
Mama Moniky Jakliovej (†31) odkrýva tajomstvá: Dcéra jej tesne pred smrťou prezradila...
Rafflesia arnoldi
Riskovali život kvôli bizarnému kvetu! V džungli ich sledovali tigre, no oni museli vidieť TOTO: Smrdí TO ako mŕtvola
Najroztomilejšie VIDEO internetu! Malá
Najroztomilejšie VIDEO internetu! Malá panda ukázala, ako sa žije naplno: Zimné radovánky vás chytia za srdce
Akademik pod paľbou kritiky:
Akademik pod paľbou kritiky: Výskum zveril umelej inteligencii, jeden klik ho pripravil o roky práce! Zaslúži si súcit?
Učebnice fyziky sa budú
Učebnice fyziky sa budú prepisovať: Zákon, ktorý platil stovky rokov, má trhliny! Nový objav môže zmeniť všetko
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Ďalšie zo Zoznamu