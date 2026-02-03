KDH chce pred voľbami zrovnoprávniť hlasy voličov: Chystá legislatívny návrh

BRATISLAVA - Opozičné KDH avizuje predloženie legislatívneho návrhu, ktorým chce ešte pred nadchádzajúcimi voľbami odstrániť nerovnosť, na ktorú v súvislosti s volebnými obvodmi upozornil ombudsman Róbert Dobrovodský. Podľa neho musia mať hlasy voličov rovnakú váhu. Informovalo o tom komunikačné oddelenie KDH.
Podľa lídra KDH Milana Majerského ide o zásadnú nespravodlivosť, ktorú v demokratickej spoločnosti nemožno tolerovať. Nerovnomerné zastúpenie deformuje podľa neho vôľu občanov a podkopáva legitimitu zvolených zástupcov. „Toto nie je otázka opozície alebo koalície, ale otázka dôvery v demokraciu. Ak nezjednáme nápravu, budúce voľby môžu byť spochybňované a odtiaľ je len krok ku chaosu, z ktorého sa Slovensko roky nespamätá,“ konštatuje Majerský.
Hnutie vyzýva celé politické spektrum k spolupráci na odstránení protiústavnosti, na ktorú ombudsman upozornil. Deklaruje, že je pripravené prevziať iniciatívu. Predložiť chce konkrétny návrh riešenia tak, aby sa problém odstránil a pravidlá boli férové ešte pred najbližšími komunálnymi a krajskými voľbami.
Ombudsman Róbert Dobrovodský predstavil v pondelok (2. 2.) výsledky rozsiahleho prieskumu určovania volebného práva a dodržiavania rovnosti volebného práva. Podľa jeho výsledkov mnohé mestá a samosprávne kraje na Slovensku masívne, závažne a systematicky porušujú ústavný princíp rovnakého postavenia voličov a kandidátov do zastupiteľstiev. Volebné obvody majú samosprávy nastavené protiústavne. Ombudsman zároveň v samosprávach, kde konštatovali porušenia ústavného práva, odporučil danú situáciu pred nadchádzajúcimi voľbami napraviť. Špecifickým prípadom je hlavné mesto, kde situáciu „komplikuje“ ustanovenie zákona o Bratislave. V tejto súvislosti sa už obrátil na Ústavný súd SR, aby pozastavil ustanovenie a preskúmal jeho ústavnosť.