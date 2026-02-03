AKTUÁLNE Splnomocnenec vlády Kotlár podá sťažnosť voči vzneseniu obvinenia

BRATISLAVA - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár podá sťažnosť proti vzneseniu obvinenia, ktorému čelí. Označil ho za nesporne politicky motivované. Splnomocnenec zároveň požiadal premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o možnosť prezentovať na stredajšom (4. 2.) rokovaní závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú. Verejnosti ich chce predstaviť vo štvrtok (5. 2.). Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.
„V zákonom predpokladanej lehote podávam sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktorú následne písomne odôvodním v primeranom čase. Aby som ju mohol aj náležitým spôsobom v intenciách môjho ústavného práva na obhajobu odôvodniť, vyzval som aj na určenie termínu na nazretie do spisu. Tento proces ale vítam, pretože bude možné predložiť do spisu všetky aj nové dôkazy, ktoré nebolo do dnešného dňa možné oficiálne sprítomniť,“ povedal splnomocnenec.
Verí, že v stredu bude môcť vystúpiť na rokovaní vlády a prezentovať nové zistenia. „Následne budem o týchto dôkazoch informovať verejnosť,“ doplnil s tým, že tlačová konferencia sa uskutoční vo štvrtok o 15.00 h. Splnomocnenec zároveň zdôraznil, že sa nenechá zastrašiť. „Ubezpečujem aj verejnosť, že žiadny exemplárny politický príklad zastrašovania sa konať nebude, pretože konám výlučne v prospech verejného zdravia a občanov SR,“ podotkol.
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter K. čelí obvineniu. Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay, ktorý spolu s ďalšími straníckymi kolegami podal minulý rok na splnomocnenca trestné oznámenie, informoval, že Petra K. obvinili z trestného činu šírenia poplašnej správy.
Poslanci za SaS podali na Kotlára trestné oznámenie
Poslanci za SaS podali na splnomocnenca vlády trestné oznámenie v marci 2025. Dôvodom boli jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Súčasťou podania boli vtedy aj viaceré vedecké štúdie a analýzy, ktoré mali vyvracať tvrdenia Petra K. Krajská prokuratúra v Bratislave v októbri minulého roka potvrdila začatie trestného stíhania v súvislosti s vyjadreniami splnomocnenca. Polícia v januári tohto roka informovala, že je naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy.