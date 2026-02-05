Minister školstva obnoví debaty o zmenách v školskej legislatíve: Riaditelia a učitelia sa môžu opäť zapojiť

BRATISLAVA - Riaditelia a učitelia sa budú môcť v priebehu februára až marca znova prihlásiť na debaty o zmenách v školskej legislatíve. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Reagoval tak aj na kritiku viacerých riaditeľov škôl k niektorým legislatívnym zmenám. Stojí si za tým, že o zmenách diskutoval s partnermi a verejnosťou dostatočne.
„Je úplne prirodzené, že pri takto rozsiahlych zmenách a reforme môže dôjsť k absolútne aj iným pohľadom a názorom, ale aj predovšetkým k nejasnostiam a k potrebe vysvetľovania,“ uviedol minister. Pripomenul diskusie, ktoré sa konali v novembri až decembri minulého roka. Zúčastnilo sa na nich podľa neho 2200 riaditeľov škôl. „Toto som považoval za strašne dôležité, aby všetci tí, ktorí majú záujem, majú nejasnosti, otázky a dokonca aj pripomienky, aby sa mohli zúčastniť a vyjadriť,“ podotkol s tým, že rovnakú možnosť budú mať čoskoro.
Vyjadril sa aj k zmenám, ktoré kritizovali niektorí riaditelia škôl. V účasti žiaka v rade základnej školy nevidí minister žiadny problém. Reagoval aj na kritiku k zmenám týkajúcich sa pedagogickej rady či elektronických prihlášok. Minister zároveň podotkol, že väčšina zmien bolo prijímaných na základe návrhov od partnerov, pričom niektorým z nich sa páčiť môžu, iným nie.
Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková apelovala na riaditeľov a učiteľov, ktorí niektoré zmeny kritizovali, aby si počkali na aplikačnú prax. Zároveň podotkla, že pri rôznych nejasnostiach sa môžu na združenie obrátiť. Ako dodal minister, diskusii je naďalej otvorený aj rezort školstva.