Vláda schválila novú stratégiu kyberbezpečnosti: Štát má byť lepšie chránený pred digitálnymi hrozbami

BRATISLAVA - Vláda SR na stredajšom zasadnutí schválila Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 až 2030. Na jej základe bude pripravený aj akčný plán pre jednotlivé ministerstvá a iné orgány. Návrh stratégie predložil na rokovanie vládneho kabinetu Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).
„Návrh stratégie je východiskovým strategickým dokumentom, ktorý nadväzuje na predchádzajúce strategické dokumenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a je vypracovaný v súlade s vyvíjajúcim sa právnym rámcom Európskej únie, tzn. priamo zohľadňuje povinnosti vyplývajúce z kľúčových právnych aktov,“ uviedol úrad v materiáli. Stratégia má stanovený hlavný cieľ systematicky posilňovať kybernetickú ochranu štátu, aby boli zabezpečené ochrana práv a bezpečnosť občanov či chránená kritická infraštruktúra.
Národná stratégia stojí podľa dokumentu na viacerých pilieroch. Medzi nimi je napríklad budovanie národných kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti či medzinárodná spolupráca. „Jednotlivé piliere obsahujú charakteristiku východiskového stavu, opis cieľového stavu a návrh opatrení, ktorými sa cieľový stav má dosiahnuť,“ doplnil predkladateľ v dokumente.
Výmera prírodnej rezervácie Katarína sa zníži na 17,17 hektára
Výmera prírodnej rezervácie Katarína v katastrálnom území obce Dechtice v okrese Trnava sa zníži z 18 hektárov na 17,17 hektára. Súčasne dôjde k zmene hraníc v severnej časti prírodnej rezervácie, kde sa nachádzajú ruiny kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej. Táto lokalita bude z prírodnej rezervácie vylúčená. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý schválila v stredu vláda.
„Súčasne dôjde k zrušeniu ochranného pásma a tým na jeho časti na výmere 19,57 hektára, ktoré je v prekryve s Chránenou krajinnou oblasťou Malé Karpaty, k zníženiu z tretieho na druhý stupeň ochrany a na jeho časti na výmere 5,72 hektára k zníženiu na prvý stupeň ochrany,“ priblížil envirorezort. Ide o lokality, u ktorých podľa MŽP zmena podmienok ochrany neovplyvní stav predmetu ochrany prírodnej rezervácie.
Vzácne lesné spoločenstvá
Predmetom ochrany navrhovanej prírodnej rezervácie Katarína sú dva biotopy európskeho významu, a to lipovo-javorové sutinové lesy a teplomilné submediteránne dubové lesy, taktiež biotop národného významu dubovo-hrabové lesy karpatské. Ochrániť sa majú aj tri druhy rastlín modruška pošvatá, vstavač purpurový a prilbovka dlholistá, uviedlo MŽP.
Prírodná rezervácia Katarína je podľa neho chráneným územím od roku 1984. Pôvodne ju vyhlásili ako chránené nálezisko úpravou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky. Od roku 1995 je prírodnou rezerváciou a v roku 2004 v nej bol vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Trnave určený štvrtý stupeň ochrany. Toto nariadenie vlády nadobudne účinnosť 15. februára 2026.