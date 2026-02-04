Polícia vyšetruje starostu obce Macov: Obviňujú ho z falšovania listín! Poslanci mu udelili ročnú pokutu

MACOV - Polícia začala trestné stíhanie voči starostovi obce Macov v Dunajskostredskom okrese Ľubomírovi Bakovi pre trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Obvinenie zatiaľ nevzniesli. Vyplýva to zo stanoviska trnavskej krajskej policajnej hovorkyne Veroniky Dachovej. Baka uviedol, že o vyšetrovaní v takomto prípade nevie. Svoje pochybenia vo vyjadrení odmietol. Poslanci obecného zastupiteľstva starostovi vyčítajú viacero zlyhaní. Najnovšie mu udelili pokutu vo výške ročného platu, ktorá je podľa neho nezákonná.
Policajná hovorkyňa vo svojom stanovisku doplnila, že trestné stíhanie začala polícia na základe podnetu. „Keďže vo veci prebieha prípravné konanie, ktoré je konaním neverejným, nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ uviedla Dachová. Dodala však, že okrem toho prijal dunajskostredský okresný vyšetrovateľ dve trestné oznámenia v prípade podozrenia z prečinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.
„Vo veci prebieha predprípravné konanie, to je konanie pred začatím trestného stíhania, ktoré slúži na doplnenie trestného oznámenia, aby bolo možné následne rozhodnúť, či sa začne trestné stíhanie alebo sa vo veci rozhodne iným spôsobom v súlade s Trestným poriadkom,“ ozrejmila hovorkyňa. Dvaja obecní poslanci spísali proti Bakovi aj verejnú výzvu na jeho odchod. Vyčítajú mu v nej viaceré pochybenia vrátane podľa ich slov nezákonných odmien presahujúcich 20.000 eur či odmietnutie vydania bankových výpisov na kontrolu.
Výzva na okamžité odstúpenie
„Vyzývame starostu Ľubomíra Baku, aby vyvodil osobnú zodpovednosť a ihneď odstúpil z funkcie. Tento krok považujeme za jediné legitímne riešenie vzniknutej krízy, ktoré umožní chrániť verejný záujem a finančnú stabilitu obce Macov,“ uviedli poslanci Adrián Chovaniak a Július Végh v liste občanom. Baka na otázku reagoval, že odstúpiť neplánuje. Nateraz neplánuje ani opätovne kandidovať v jesenných komunálnych voľbách.
Starosta uviedol, že pochybenia odmieta. „Za ten čas si už vymyslel (poslanec obecného zastupiteľstva, ktorého Baka nemenoval, poznámka redakcie) toľko vecí, (...). A pokračuje ďalej,“ tvrdí Baka. Dodal, že v minulosti množstvo „výmyslov“ vyvrátil.
Potvrdil tiež, že mu obecné zastupiteľstvo uložilo pokutu vo výške 12 mesačných platov. Zápisnicu podľa svojich slov nepodpíše, pokutu považuje za nezákonnú a vec postúpi prokuratúre. Doplnil aj to, že odmeny obec vyplatila v rámci zákona a jeho možností ako starostu. V utorok (3. 2.) bol podľa svojich slov k prípadu vypovedať na polícii. „Všetko sme vysvetlili aj s bývalou pani účtovníčkou,“ uviedol.