Poznáte túto osobu? Polícia pátra po podozrivom z výtržníctva a ublíženia na zdraví

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri objasňovaní výtržníctva v Bratislave. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri objasňovaní prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví, ktoré sa stali v sobotu (31. 1.) približne o 21.45 h na Námestí SNP v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby v červeno-čiernej bunde, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby to oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.