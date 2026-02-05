Cestujete vlakom? V Rakúsku vás čakajú zmeny, vieme kedy

BRATISLAVA - Pri vlakoch prechádzajúcich cez Rakúsko čakajú cestujúcich viaceré zmeny. Dôvodom sú opravy a údržba železničnej infraštruktúry, ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) aj ÖBB-Infrastruktur. Cieľom výlukových prác je zlepšiť cestovanie do budúcna, informoval vo štvrtok hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Pre rekonštrukčné práce ÖBB-Infrastruktur budú vo februári a v marci zmeny v časovej polohe vlakov RJX 160/167 Bratislava hl. st. - Zürich a opačne. V dňoch 8. a 9. februára, 15. a 16. februára, 20. až 23. februára a 2. marca bude vlak RJX 167 Zürich - Bratislava hl. st. odchádzať večer neskôr. Z Linza, zo St. Pöltenu, zo stanice Viedeň Meidling bude mať tento vlak odchod o 8 minút neskôr, z hlavnej stanice vo Viedni o 7 minút neskôr. V týchto prípadoch budú odchody o 19.25, 20.11, 20.35 a 20.49 h. Odchod zo Salzburgu zostane o 18.07 h. Do Bratislavy-Petržalky bude vlak prichádzať o 21.52 h a odtiaľ odchádzať o 21.55 h. Odchod bude posunutý o 26 minút. Na bratislavskú hlavnú stanicu bude vlak prichádzať o 22.17 h.
Dôvodom sú stavebné práce
Dočasné obmedzenia v železničnej doprave nastanú aj na linke Bratislava - Marchegg - Viedeň, a to v niekoľkých etapách. „Dôvodom sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry v úseku Devínska Nová Ves - Zohor, ktoré realizujú ŽSR. Zhotoviteľ stavby predpokladá, že pôjde približne o desať dní počas roka,“ uviedol Baček. Počas prvej výluky 4. až 7. marca budú na linke medzi Bratislavou a Viedňou cez Marchegg od 8.00 do 16.00 h odrieknuté bez náhrady vlaky č. 2506 až 2521. ZSSK odporúča cestujúcim, aby počas výluky využili alternatívne spojenie na linke Bratislava-Petržalka - Kittsee - Viedeň, ktoré bude premávať.
Dočasné obmedzenia budú aj v úseku Bratislava-Petržalka - Kittsee - Parndorf. „Dôvodom sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry ÖBB-Infrastruktur. Výluka bude prebiehať nepretržite od piatka 27. februára od 20.00 h do pondelka 2. marca do 3.50 h,“ priblížil Baček. V tomto období budú regionálne expresy REX Bratislava-Petržalka - Parnforf - Viedeň, počnúc vlakom REX 7757 v piatok 27. februára a končiac vlakom REX 7781 v pondelok 2. marca, v úseku Bratislava-Petržalka - Parndorf nahradené autobusovou dopravou podľa osobitného cestovného poriadku. Odchod z Petržalky bude o 41 minút skôr, teda o celej hodine a 35. minúte.
„V opačnom smere prídu autobusy do Bratislavy-Petržalky o celej hodine a 24. minúte. Autobusy budú nadväzovať na vlaky v stanici Parndorf. Pri vybraných spojoch budú nasadené aj zrýchlené autobusové spoje, ostatné autobusy obslúžia všetky nácestné stanice na území Rakúska,“ dodal Baček. Od 27. februára do 1. marca vlaky RJX 167 Zürich - Bratislava a RJX 160 Bratislava - Zürich v úseku Viedeň - Bratislava nahradí autobusová doprava.